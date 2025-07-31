雲南曲靖：督促職能部門　確保飲水安全

中評社北京7月31日電／據中國紀檢監察報報導，雲南省曲靖市宣威市紀委監委幹部日前在得祿鄉大上村對農村飲水安全問題整改情況進行回訪時瞭解到，困擾大上村119戶村民的飲水安全問題已得到解決。



飲水安全事關千家萬戶和民生福祉。曲靖市紀委監委向市水務局制發全面從嚴治黨主體責任清單，督促市水務局牽頭對全市農村飲水安全工程進行逐點排查、逐村核查。該市紀委監委立足職責定位，聚焦群眾用水需求、水質安全、供水設施設備維護、飲水安全責任制落實等情況進行監督檢查，發現並推動解決供水管網壓力不足、供水管網破損等問題，切實築牢飲水安全防線。



今年雨季，大上村飲用水集中供水點取水池和蓄水池因清洗不及時，導致泥沙淤積、水質渾濁，影響村民飲水安全。曲靖市紀委監委在“四不兩直”監督中發現上述問題，通過現場督辦、跟蹤問效等方式，督促宣威市人民政府牽頭水務部門和得祿鄉人民政府及時進行整改。宣威市水務部門同步對得祿鄉飲水安全問題拉網排查，共解決管網破損漏水等問題27個。



此外，曲靖市紀委監委緊盯供水領域不正之風和腐敗問題，對近年來供水領域的信訪舉報、巡察反饋等問題線索進行清倉起底，對重點問題掛牌督辦、提級辦理。整治開展以來，全市紀檢監察機關共查處供水領域作風和腐敗問題25件61人。