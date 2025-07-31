全國鄉鎮（街道）履職事項清單全部編制完成

中評社北京7月31日電／據人民日報報導，記者近日從中央編辦獲悉：自2024年2月以來，在先行試點基礎上，全國3.8萬個鄉鎮（街道）全面開展履職事項清單工作，截至2025年6月底，清單已全部編制完成，取得明顯成效。



全面建立鄉鎮（街道）履職事項清單，是貫徹落實黨的二十屆三中全會精神、加強基層治理體系和治理能力現代化建設的基礎性制度安排，是貫徹落實習近平總書記關於為基層減負、破解基層治理“小馬拉大車”突出問題重要指示精神的有力舉措。



各地在中央編委和中央黨的建設工作領導小組部署安排、黨建引領基層治理協調機制統籌協調下，堅持以鄉鎮（街道）為主、自下而上，由鄉鎮（街道）從自身實際出發編制基本履職事項清單、配合履職事項清單、上級部門收回事項清單3張清單。基本履職事項清單進一步明確鄉鎮（街道）職責範圍內必須全面承擔的履職事項，配合履職事項清單分清縣鄉主次責任、理清責任鏈條，上級部門收回事項清單將鄉鎮（街道）接不住、管不了、管不好的事項“物歸原主”。截至6月底，各地形成的鄉鎮（街道）履職事項清單平均340項，其中，基本履職事項117項、配合履職事項99項、上級部門收回事項124項。



按照黨中央部署，全面建立鄉鎮（街道）履職事項清單工作分試點探索、先行開展、全面推開3個階段展開，主要包括擬訂清單初稿、“三上三下”聽取意見、研究論證審定發布3個步驟。



各地堅持一切從基層實際出發，充分考慮鄉鎮（街道）工作特點，“一竿子插到底”對鄉鎮（街道）黨（工）委書記進行全覆蓋培訓，將實戰化培訓貫穿清單工作始終，確保工作推進到哪裡，有針對性的培訓就跟進到哪裡。中央和各省區市組建調研指導組，緊盯困難大、問題多、地處偏遠的地區，一地一策加強指導服務，與基層同志坐在一起逐條逐項過單子，以縣為單位選擇工作基礎好的鄉鎮（街道）進行清單“打樣”，省市縣鄉四級同志坐在一起共同推敲，切實提高清單編制質量。回應基層期盼，中央編辦會同有關部門明確965項上級部門收回事項和53項“保民生、保安全、保底線”事項，指導各地抓好落實。



目前，全面建立鄉鎮（街道）履職事項清單工作取得明顯成效。各地普遍梳理出20多項黨的領導和黨建履職事項，基層組織、紀檢監察、宣傳、統戰、社會工作等領域職責列細列明，基層黨組織政治功能和組織功能進一步強化。鄉鎮（街道）履職事項清單中，配合履職事項和上級部門收回事項占65.6%，特種設備監管、建設項目環評審批等一批事項收回上級部門，取消一批沒有實質意義的信息數據報送、創建示範、評比考核等形式主義事項，基層減負取得扎實效果。鄉鎮（街道）職能職責更加清晰，縣鄉關係進一步理順，推動解決消防安全檢查、“兩違”整治等領域60多項長期困擾基層、縣鄉交叉扯皮的“老大難”問題，助力“街鄉吹哨、部門報到”機制更好落實。

