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北京防汛救災發布會現場全體為遇難者默哀
http://www.CRNTT.com   2025-07-31 22:34:52


　　中評社北京7月31日電／據中國日報報導，今天（31日），北京市舉行防汛救災新聞發布會，介紹最新情況。發布會現場，全體起立，為遇難者默哀。

　　7月31日，北京市召開防汛救災新聞發布會，北京市委常委、常務副市長夏林茂介紹，7月23日至29日，北京遭遇強降雨天氣，截至7月31日12時，全市因災死亡44人，失蹤失聯9人。其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡31人，失蹤失聯人員中有4名是一線搶險救災的村黨支部書記。

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