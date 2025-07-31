交通運輸部門持續助力“高效辦成一件事”

中評社北京7月31日電／據新華社報導，手機振動，短信送達。日照美聯國際貿易有限責任公司的胡先生點開短信，20分鐘前申請的兩張道路普通貨物運輸證已經生成電子證照，出現在手機屏幕中。



“通過一個窗口，同步辦好兩個證件，省時又省力！”胡先生感慨道。



因為業務需要，近日胡先生來到山東日照市嵐山區政務服務大廳辦理《道路運輸經營許可證》和《道路運輸證》。通過“一次申報、並聯辦理”的創新模式，胡先生順利地完成了證件申報流程。



“以往企業辦理相關證照，需要向行政審批和交通運輸兩個部門提出申請，不僅要重復提交材料，證件也無法同時辦理。”日照市嵐山區行政審批服務局社會事務科科長韓平波說，現在系統會自動調取辦理人關聯證照信息，只需準備一套材料，就能在短時間內完成所有手續。



道路運輸“關鍵小事”的突破，釋放出政務服務改革的惠民紅利。



為進一步提高道路運輸政務服務效能，2024年4月，交通運輸部、市場監管總局印發《高效辦成一件事 推動高效開辦道路貨運企業實施方案》，優化開辦道路貨運企業涉及的政務服務流程，強化業務協同和數據共享。



“線上開通業務受理模塊，實現‘全程網辦、一網通辦’，線下設立工作專窗，實現‘一窗受理、限時辦結’，形成線上線下一體化的政務服務模式。”交通運輸部運輸服務司道路貨運管理處處長張強說。



近年來，各地積極細化舉措、拓展服務，最大限度做到利企便民。



廣西依托數字政務一體化平台，打破以往逐項辦理的線性流程，申報材料由原來的17份減少至5份，精簡了70%，實現“一次提交材料、一次集成辦結”“一表申請、兩證合發”，辦結時限由20個工作日縮減至3個工作日，最快可當天辦結、當天出證。

