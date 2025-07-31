新研究：南極海域食物網基礎發生重大變化

中評社香港7月31日電／一個國際團隊的新研究顯示，南極海域食物網基礎正在發生重大變化，位於食物網底部的硅藻不斷減少。這種變化可能會影響整個南極生態系統，並改變海洋調節氣候的能力。



由澳大利亞政府資助的“澳大利亞南極計劃伙伴關係”組織近日發表聲明說，來自丹麥、新西蘭、澳大利亞、西班牙和美國的研究人員分析了1997年至2023年間，在南極洲周圍海洋中收集的14824個浮游植物樣本集。結果顯示，硅藻在不斷減少，逐漸被定鞭藻和隱藻取代。



據介紹，硅藻是磷蝦喜歡吃的食物，磷蝦又是企鵝、海豹和須鯨等動物的食物。定鞭藻和隱藻更容易被樽海鞘吃掉，而樽海鞘對於其他動物來說是營養較差的食物。因此，硅藻減少可能會影響整個南極生態系統。



此外，上述藻類能通過光合作用吸收二氧化碳，但它們也有不同之處。硅藻擁有較重的硅結構，死亡後會迅速下沉，把碳運入深海，而定鞭藻和隱藻的碳封存能力不如硅藻。



新華社報導，這項發表在英國學術期刊《自然-氣候變化》上的研究說，觀測顯示相關海域表層水的鐵含量下降、溫度上升，這可能是浮游植物發生變化的原因，因為硅藻更需要鐵，而定鞭藻和隱藻對鐵的依賴性較低，能更好地適應變化的環境。



研究人員表示，南極海域生態系統受到氣候變化的影響，又可能通過反饋機制加劇氣候變化，對兩者之間的相互作用需要進一步加強研究。