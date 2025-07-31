兩岸小手牽大手　心理服務跨海峽

中評社北京7月31日電／據中國台灣網消息，台胞樂樂家庭參加了駐馬店市青少年心理健康評估中心舉辦的“大手牽小手”暑期親子活動。一場精心策劃的心靈之旅，讓大人孩子放下日常，在趣味與溫情交織的奇妙空間裡，共同書寫了難忘的夏日篇章。



破冰遊戲“大風吹”吹散了陌生，心牆在笑聲中悄然融化；蒙上雙眼，指尖下的信任與協作竟如此默契和溫暖；掌心輕觸，認出最熟悉的愛；畫筆無言，卻勾勒出心底最汹湧的愛意。



在安全有趣的氛圍中，共同經歷的專注、協作的成就、被理解的幸福，正是構建健康親子關係與積極心理品質的沃土。



活動落幕，孩子們的小手仍緊緊牽著父母的大手。那份在遊戲中悄然滋生的親密與理解，那份在歡笑與淚水中被喚醒的濃濃愛意，早已成為這個夏天烙印在心底的珍貴禮物。



活動結束後的第二天，樂樂媽媽難掩內心的激動撥通了駐馬店市台辦工作人員的電話：我的生日在暑假，每年我都要帶著孩子們回來和娘家人團聚團聚、過過生日然後一家再在大陸走走轉轉。今年，本打算早點回去，但我們家在台風重災區台南，為了安全起見，爺爺奶奶和叔叔、姑姑們讓我們多在大陸待待。大陸酷暑，我們也沒有像往年出去轉轉，反倒給了我們一家深度瞭解我的家鄉駐馬店的機會。尤其是我們回來以後，不斷的參加咱們市台辦組織的各項活動和依據推給我們的各公眾號及活動預告的各種參與，讓我看到了家鄉的日新月異的變化尤其是民眾的安居樂業，更讓我感動的是酷暑下的清涼場所的開放和街頭的飲水補給站的設置。我和孩子爸爸的心每天都被兩岸的各種信息衝擊著，尤其是聽到島內親人們對民進黨在台風後對我們的不管不問的訴說。孩子們參與大陸各類暑期活動還是顯得拘謹的，但豐富多彩的親子活動讓我和孩子爸爸特別開心和欣慰。隨著島內經濟形勢下滑，親子類的尤其是心理健康類的活動越來越少。昨天活動結束後，孩子們回家後忽然向我和他們的爸爸表達他們對我們的愛。親友們看到我們的活動參與圖片和分享，都紛紛向我們打聽大陸的種種情況。回台後，我們更要把我們這個暑期的所見所聞更好的分享給大家。爸爸已經開始在製作暑期畫册了。大陸好溫暖，我和孩子爸爸有了帶孩子們回來生活的想法……



駐馬店市台辦工作人員一邊聆聽著樂樂媽媽的表述，一邊進行著回應與解答。同時表示下一步會更好地做好資訊整理和傳遞工作，讓更多返鄉台胞台屬們更好的掌握資訊、便捷生活，把各項服務更加立體、靈活、深度的服務好大家。