黃錦輝答中評：香港創科發展不只是基礎研究

香港特區立法會議員黃錦輝（中評社資料圖） 中評社香港8月1日電（記者 段曉魯）日前，香港特區立法會議員黃錦輝接受中評社採訪，他表示，香港在創科發展方面，並非單單停留在書本上，特區政府十分重視創科“落地”，將產學研結合在一起，從產品研究，商業目標到市場推廣逐步實現，所以香港不存在過度重視基礎科研，忽視科技應用的情況。



黃錦輝表示，香港在創科發展方面，並非單單停留在書本上，自從香港創科藍圖出台之後，藍圖中清楚指出香港要做國際創科中心，並且提出了要做好創科“落地”。新一屆特區政府將創科局變成創科及工業局，為什麼要加入工業局進去，就是為了更好的落地，不光是在”上游“，”下游“也非常重要。特區政府對創科資金也十分支持，已經投入了2000多億港元在創科中。此外，在科技轉移這塊，特區政府成立了產學院一家，這是一個為期5年的項目，頭3年公司與學校一起研究，達到商業目標，之後再做市場推廣，逐步實現。所以香港不存在過度重視基礎科研，忽視科技應用的情況。



黃錦輝表示，做創科涉及大量的資金投入，無論是在世界上哪個地方做創科成本都很高。但香港優勢在於有大灣區，創科可以結合大灣區整體的力量來做，香港負責科研，大灣區其他城市負責二次開發、二次測試，之後將成果進行量產，投入國內市場，最後可以透過國際融資讓資金進入香港，形成這樣的一個有效循環，達成香港研究，灣區量產，國家市場，國際融資這四個步驟。



黃錦輝稱，對香港未來創科發展十分有信心，香港面臨產業轉型，必須要走這一步，這可以說是沒得選擇。香港不能再“吃老本”，要跟上世界發展趨勢，不能拖後腿。香港本身的教育資源很好，如果大力發展創科，推出驅動型的產品出來，這會對香港經濟帶來巨大好處。



黃錦輝談到，面對人口老化的挑戰，歐美各國近年積極研發“老年科技”，例如護老服務機器人、抗衰老幹細胞技術等，但香港在這方面的進展卻較落後。香港人口老化問題日益嚴峻，特區政府推算30年後香港三分一人口是65歲以上的長者。香港要“宜未雨而綢繆”，特區政府應及早研究創新老年科技，為香港未來長者舒適生活作準備，讓香港人口老有所依。

