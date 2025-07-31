美國不平等協議產生三大風險

中評社香港7月31日電／日經新聞華盛頓支局局長河浪武史撰文指出，美國和歐盟（EU）7月28日公佈了關稅談判的協議內容。與日美協議最大的不同在於，歐盟將取消對美國工業產品的關稅。就連重視國際規則的歐盟也甘願接受“不平等協議”，世界貿易正在從法治轉向力量支配。文章內容如下：



4個國家和地區下調美國產品的關稅



美國每年向歐盟出口3700億美元的產品，歐盟超過加拿大和墨西哥，成為最大的出口目的地。根據此次協議，歐盟將依次撤銷汽車關稅（10%）等對美國工業產品的關稅。美國計劃對歐盟產品徵收15%的對等關稅，這是對美國有利的協議內容。



不僅是歐盟，與美國特朗普政府就關稅談判達成協定的印度尼西亞也將對99%的美國產品取消關稅。此外，菲律賓和越南也將原則上對美國產品實行零關稅。在對美談判達成協定的6個國家和地區中，除日本和英國之外，其餘4個國家和地區均表示將削減或取消對美國產品的關稅。



美國在談判達成協定後，還決定對印度尼西亞和菲律賓徵收19%的對等關稅，對越南徵收20%的對等關稅，因此對美談判的內容均有利於美國。這是霸權國家對貿易的“力量支配”。將給全球經濟帶來三大風險。



其一是透明的世界貿易組織（WTO）體制的崩潰。世貿組織協定中有平等對待貿易夥伴國的“最惠國待遇（MFN）原則”。最惠國待遇是1948年關稅與貿易總協定（GATT）啟動時就存在的國際貿易的基本原則。歐盟此次取消關稅是僅限於美國產品的措施，明顯違反這一原則。



如果最惠國待遇受損，將不利於新興和發展中國家的國際貿易。如果沒有平等的規則，新興和發展中國家即使通過技術開發提高國際競爭力，也無法輕易進入已開發國家市場。60年來，新興和發展中國家在全球貿易中所佔的份額從22%上升到43%。全球經濟將損害增長的火車頭。



第二個風險是全球貿易的碎片化。與美國保持同盟關係的日本和歐盟與美國就關稅談判達成了協議，但印度和巴西等新興國家不願與美國達成不平等協議，談判被推遲。中國通過稀土出口管制反制美國，堅決對抗不平等談判。



“叢林法則處於支配地位”



世界經濟逐漸分裂為美國及其同盟勢力、以中國為中心的國家資本主義型集團以及印度等被稱為“全球南方”的新興勢力。英國與英鎊圈的自治領和殖民地建立“sterling bloc（英鎊集團）”是在1932年。此後，世界分裂為美元圈和日元圈，最後爆發了世界大戰。自由貿易的倒退具有破壞世界和平與穩定的危險。



還有失去對整個世界經濟的規則管控的風險。在現代，人工智慧（AI）和生命工程等對人類進步做出貢獻的同時也會危及人類生存的技術正在崛起。制定包括應對氣候變化在內的國際規則不可或缺。拋棄最惠國待遇的美歐協議將成為動搖世界經濟法治的一大漏洞，將損害制定下一代國際規則的機遇。



“在叢林法則起支配作用的今天，弱者除了接受命運之外幾乎沒有其他選擇”，國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家奧利維爾·布蘭查德7月27日針對美歐協議發表了上述言論。第二次世界大戰後的國際秩序，就是通過規則支配來遏制弱肉強食的叢林法則。如果世界邁向力量與力量的對決，其方向將極其危險。