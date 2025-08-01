國寶級展品來港！展示國家航天航空航海成就

“中國銀行（香港）呈獻：國家發展成就系列——無盡探索：中國的航天、航空及航海”展覽開幕典禮（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月1日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府和國家航天局聯合主辦的“中國銀行（香港）呈獻：國家發展成就系列——無盡探索：中國的航天、航空及航海”展覽，7月31日在香港科學館舉行開幕典禮。這是香港首次同時展示國家在航天、航空及航海三大領域的成就。其中有“國寶級”價值的月球正、背面月壤會同場展出。



“中國銀行（香港）呈獻：國家發展成就系列——無盡探索：中國的航天、航空及航海”展覽將於8月1日至9月7日在香港科學館舉行。這個展覽是弘揚中華文化系列的活動之一。



據悉，此次展覽的展品很多都是第一次在香港展出，包括第一次在香港同場展出嫦娥五號和嫦娥六號分別在月球正面和背面採集的月壤、嫦娥六號的返回艙和降落傘、萬米深潛的海水樣本，以及造船業的“三顆明珠”：航空母艦、豪華郵輪以及大型液化天然氣載運船的模型。另外，香港科學館亦首次同場展示多組大型航天、航空及航海模型，包括在戶外展出一比五、高約12米的長征五號運載火箭和實物原大、長約10米的“奮鬥者號”全海深載人潛水器模型，以及在展廳內展出一比八、翼展約6米的“運-20”大型運輸機模型。



在當天的開幕典禮上，香港特區政府政務司司長陳國基致辭表示，去年六月，嫦娥六號完成世界首次攜帶月球背面的月壤返回地球，標誌著中國探月工程的領先地位。此次展覽展示祖國嫦娥探月工程的偉大成果，以及國家在航天、航空及航海三個領域的卓越成就，不單止有系統地呈現國家的科技創新實力，彰顯中國在全球科技格局中的重要地位，更激發公眾特別是青年人對科技創新的熱誠，強化國民科技自信，為香港市民提供一個不可多得的愛國主義教育機會。



陳國基表示，香港積極融入國家發展大局，為國家作出貢獻。我們很高興香港的科學家也有機會參與國家的重大科研任務，例如香港理工大學團隊研發的“表取採樣執行裝置”，協助嫦娥任務完成月球正、背面採樣；而香港浸會大學的邱建文教授不單是“蛟龍號”首航下潛科學家之一，去年更帶領來自九個國家的海洋科學家，潛入西太平洋海底考察。這些成果印證香港以國際視野貢獻國家發展的獨特優勢。他指出，今次展覽展示嫦娥探月工程的偉大成果，以及中國在三航領域取得的卓越成就，並展現了香港作為連接國家與世界的文化樞紐角色，向世界說好中國故事，向公眾弘揚愛國主義精神。