中評探秘：奮鬥者號模型陸運來港被颱風吹動

香港科學館首次同場展示多組大型航天、航空及航海模型：在戶外展出一比五、高約12米的長征五號運載火箭和實物原大、長約10米的“奮鬥者號”全海深載人潛水器模型（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月1日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府和國家航天局聯合主辦的“中國銀行（香港）呈獻：國家發展成就系列——無盡探索：中國的航天、航空及航海”展覽，7月31日在香港科學館舉行開幕典禮。這是香港首次同時展示國家在航天、航空及航海三大領域的成就，香港科學館也首次同場展示多組大型航天、航空及航海模型。中評社記者獨家訪問國家航天局工作人員，瞭解展品來港“秘辛”。



本次展覽創下多個“第一”，包括香港科學館首次同場展示多組大型航天、航空及航海模型：在戶外展出一比五、高約12米的長征五號運載火箭和實物原大、長約10米的“奮鬥者號”全海深載人潛水器模型。



國家航天局新聞宣傳中心主管劉彥接受中評社記者獨家訪問時介紹，“奮鬥者號”全海深載人潛水器模型來港並不容易。重達數噸的模型是1：1建造，具有非常精密的設計構造，“是一個整體的潛水器模型，不能拆開帶來香港拼裝”，因此運輸上對空間、速度、穩定度都有要求，需要非常小心仔細。



劉彥介紹，長約10米的“奮鬥者號”全海深載人潛水器模型選擇陸路方式運輸來港，前後耗時將近一周。運抵香港之後還需要在香港科學館戶外安裝，而正好遇上颱風“韋帕”，香港當天還發出了今年首個十號颶風信號。“‘奮鬥者號’模型重達數噸，也被吹得移動了幾厘米。”劉彥說，不過還好模型安裝保護得都非常好，現在已與長征五號運載火箭模型一同佇立在香港科學館門口，等待香港市民和遊客前來參觀、探索。