兩岸一家，讓愛起飛　兩岸青少年公益活動舉行

中評社北京7月31日電／為深入貫徹落實國家關於加強兩岸交流、促進青少年健康成長的政策精神，北京青愛教育基金會聯合台灣周大觀文教基金會，於7月21日至30日成功舉辦“兩岸一家，讓愛起飛——兩岸青少年系列公益活動。此次活動以“關愛青少年身心健康，促進兩岸同胞心靈契合”為宗旨，匯聚了兩岸公益力量，展現了新時代民間交流的溫度與深度。活動得到了海峽兩岸關係協會兩岸交流基金管委會的鼎力支持與指導，彰顯了兩岸民間公益交流的廣泛影響力和社會責任感。



重點聚焦“送愛北京兒童醫院”活動



7月29日上午，“兩岸一家，讓愛起飛——台灣生命鬥士送愛北京兒童醫院”主題公益活動在首都醫科大學附屬北京兒童醫院順義婦兒醫院隆重舉行。活動由北京健康兒童基金會、台灣周大觀文教基金會與北京青愛教育基金會聯合主辦。海峽兩岸關係協會兩岸交流基金管委會對本次活動給予了悉心指導；國家兒童醫學中心、首都醫科大學附屬北京兒童醫院給予了大力支持。



本次活動現場嘉賓雲集：海峽兩岸關係協會副會長、兩岸交流基金管委會主任黃文濤，台灣周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭，北京青愛教育基金會理事長張銀俊，國家兒童醫學中心、北京兒童醫院派駐順義婦兒醫院副院長陳輝，北京兒童醫院腫瘤內科主任蘇雁、血液一科護士長曲京霞、順義婦兒醫院院辦主任王海霞等出席活動。以及來自海峽兩岸的抗癌鬥士、愛心人士、醫療專家、捐發志願者與社會賢達齊聚一堂，共同見證公益與愛的傳遞。公益活動由北京兒童健康基金會秘書長劉芳主持。



此外，北京青愛教育基金會國際部部長王長昆、資產管理委員會主任張翔、項目管理部專員王劉思宇、公共關係部專員張茵等工作人員也參與了本次活動。



生命之光，在音符與致辭中交匯

