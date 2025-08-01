陳國基：香港以國際視野貢獻國家發展

香港特區政府政務司司長陳國基出席展覽開幕典禮並致辭。（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月1日電（記者 盧哲）香港特區政府政務司司長陳國基31日出席“中國銀行（香港）呈獻：國家發展成就系列──無盡探索：中國的航天、航空及航海”展覽開幕典禮時表示，香港積極融入國家發展大局，為國家作出貢獻。很高興香港的科學家也有機會參與國家的重大科研任務，取得的成果印證香港以國際視野貢獻國家發展的獨特優勢。



由香港特別行政區政府和國家航天局聯合主辦的“中國銀行（香港）呈獻：國家發展成就系列——無盡探索：中國的航天、航空及航海”展覽，將於8月1日至9月7日在香港科學館舉行。這是香港首次同時展示國家在航天、航空及航海三大領域的成就。展覽的開幕典禮7月31日在香港科學館舉行。



陳國基在展覽開幕典禮致辭表示，去年六月，嫦娥六號完成世界首次攜帶月球背面的月壤返回地球，標誌著中國探月工程的領先地位。此次展覽，由香港特別行政區政府和國家航天局聯合主辦，展示祖國嫦娥探月工程的偉大成果，以及國家在航天、航空及航海三個領域的卓越成就，不單止有系統地呈現國家的科技創新實力，彰顯中國在全球科技格局中的重要地位，更激發公眾特別是青年人對科技創新的熱誠，強化國民科技自信，為香港市民提供一個不可多得的愛國主義教育機會。



陳國基介紹，這次展覽的展品，很多都是第一次在香港展出，其中包括第一次在香港同場展出嫦娥五號和嫦娥六號分別在月球正面和背面採集的月壤、嫦娥六號的返回艙和降落傘、萬米深潛的海水樣本，以及造船業的“三顆明珠”：航空母艦、豪華郵輪以及大型液化天然氣載運船的模型。科學館更是第一次同時展出多組大型航天、航空、航海模型，包括一比五、高12米的長征五號運載火箭模型，一比八的“運20”大型運輸機模型，以及與實物一樣大小的“奮鬥者號”載人潛水器模型。