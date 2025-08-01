829公里！世界最長閃電紀錄被刷新

中評社北京8月1日電／據新華社報導，世界氣象組織7月31日確認，出現在美國的一道“巨型閃電”以829公里的長度刷新世界最長閃電紀錄，比先前紀錄多61公里。



世界氣象組織說，這道閃電出現在2017年10月22日，持續時間超過7秒，從得克薩斯州東部延伸至密蘇裡州堪薩斯城附近，跨越了5個州。這一距離大致相當於從法國巴黎到意大利威尼斯，駕駛小轎車需行駛八九個小時，商業航班需要飛行約90分鐘。



新紀錄得到了世界氣象組織天氣與氣候極值委員會的認證。



世界氣象組織曾於2022年宣布，2020年4月29日跨越美國密西西比州、路易斯安那州和得克薩斯州一道768公里長的閃電是最長單次閃電。



上述兩次閃電的長度都有正負8公里誤差。



為什麼一道“老”閃電刷新了世界最長閃電紀錄？



世界氣象組織說，研究人員最初借助基於地面的“閃電測繪陣列”網絡測量閃電，限制了探測到大型閃電的能力。隨著衛星技術的進步，研究人員借助衛星遙感技術探測閃電，能在更廣闊的地理空間探測持續時間更長、影響範圍更廣的單次閃電。



據法新社報導，研究人員借助新技術，對2017年美國一場雷暴天氣中產生的幾次巨大閃電進行分析。正是在分析這場“具有里程碑意義的風暴”的數據時，研究人員發現先前被忽視的比2020年那道閃電更長的巨型閃電。