法國作家維瓦斯：我用真相為中國正名

《維吾爾族假新聞的終結》法語版書封（圖片來源：人民網） 中評社北京8月1日電／據人民網報導，馬克西姆·維瓦斯是法國作家、記者，長期致力於向國際社會客觀公正地介紹中國。他曾多次赴西藏和新疆等地採訪，撰寫了十餘本中國主題圖書，包括《無國界記者組織不為人知的一面》《維吾爾族假新聞的終結》《開眼看中國》等。他創立“偉大的前夜”網站，發布涉華客觀報導，為國際社會全面瞭解中國、促進中外人文交流作出重要貢獻。



2016年，馬克西姆·維瓦斯被“頂尖記者”網站評為法國最具影響力的記者；2021年獲第十五屆中華圖書特殊貢獻獎，2025年獲第二屆蘭花獎傑出成就獎。



用真相為中國正名



“自從2011年以來，我登上了11本有關中國書籍的封面，這些書的作者來自於世界各地。這也從側面說明了我與中國的深厚感情……”站在第二屆蘭花獎的頒獎台上，須發皆白的馬克西姆·維瓦斯神采奕奕。



許多中國人因馬克西姆·維瓦斯為新疆棉仗義執言而認識這位法國記者。做過郵遞員、寫過小說、擔任過法國電信公司高管的維瓦斯，與中國的緣分始於21世紀初的一次探親。那時，維瓦斯與妻子一同到中國探訪在北京工作的兒子。在兒子的陪同下，夫妻倆參觀了天安門，瞭解北京胡同文化等。



此前，維瓦斯對中國的瞭解僅來自於法國媒體和少量書籍。在一些別有用心的政客刻意渲染下，“經濟落後”“破壞本國傳統文化”等成為一些西方人對中國的偏見。游歷北京後，他發現中國人的形象和生活現狀與曾經所見的報導截然不同，刻板印象不攻自破。“我們怎麼能對這個人口眾多的國家瞭解這麼少？”維瓦斯感慨。於是，他將自己的所見所聞如實記錄，並撰文發表在“偉大的前夜”網站上。維瓦斯是該網站的創立者之一，該網站曾創下一個月超百萬人次瀏覽的紀錄。



2010年，維瓦斯作為記者隨團前往西藏調研，寫下了《達賴並非如此“禪”》（又譯作《並非如此“禪”：達賴隱匿的另一面》）一書；2016年，他與來自20個國家的40名記者訪問新疆；2018年，他與妻子一同前往新疆，並合寫了《燕子歸來》一書；2023年再次前往新疆……