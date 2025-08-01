高校反內卷，要捋順“去績點”後的育才路

6月12日，南京師範大學泰州學院畢業生在校園內拍照留念。（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，近日，北京大學宣布從2025級起全面取消績點（GPA），不再在各類本科學業評價中使用績點作為量化標準。這一舉措迅速登上熱搜，引發教育界和社會輿論關注。輿論之所以如此聚焦，既是因為北大的改革力度很大，更因為“績點焦慮”在中國高校早已不是個別現象，而是一種普遍存在的制度性困境。



績點，是一種源自西方的學業量化工具。績點制度曾被認為是量化評價學生學習成果的實用工具，便於排名、評優。但長期實踐中，這套制度逐漸從“評估工具”異化為“評價霸權”，不僅主導了部分高校的教學資源配置，更在無形中綁架了一些學生的成長路徑。



一些不良現象開始出現。比如，有的學生在校期間不敢自由探索知識的海洋，而是把寶貴的大學時光用來刷題和追求高分。部分學生放棄感興趣卻難度較高的課程，轉而選擇容易拿分的“水課”。有人為了拉高績點反復重修分數不理想的課程。一些課程被學生評價為“坑課”，並不是因為知識內容無意義，而是因為影響績點。一些高校甚至出現“老師用績點和學生交換評價”的情況，嚴重損害教育公信力。



北大此次取消績點，不是簡單地“去掉一個數字”，而是一次從理念到機制的深層次改革。從“分數導向”到“成長導向”，高等教育不應再以“可比分數”作為唯一標尺，而應推動人才培養回歸教育本質，強調成長性、多樣性與創造力的綜合發展。



此次北大的改革，提出課程可採用等級制評價，並取消課程優秀率指標，部分課程允許以P/NP（通過/不通過）形式記載成績。看似寬鬆，實則為學生打開了挑戰性學習的大門。學生可以放心選修更具深度或跨學科的課程，參與科研項目、社會實踐乃至創新創業，而不必擔心這些事情“拉低分數”。教育的價值，也有機會擺脫“平均績點”的單一算式，重新建立起個性發展和多元評價的制度空間。



當然，“去績點”並不意味著“去評價”。學生依然需要被激勵，優秀依然應當被識別。真正的挑戰，是如何構建一套更科學、更公平、更可持續的多元評價體系，既能識別能力，又能激發潛能。



高校應著力推動過程性評價、項目式考核、個性化成果記錄，如項目成果、課堂參與、小組協作、論文寫作、社會實踐等都可納入評價體系，就更有機會真正實現“因材施教”。教師也要更新教學理念，跳出分數邏輯，注重啟發式、批判性、跨學科教學，激發學生的探索欲望。學生更需轉變心態，從“績點焦慮”走向“能力培養”，摒棄“功利學習”的心態，主動拓寬視野、提升綜合能力，以興趣驅動發展方向，特別是在科研實踐、跨學科融合、創新競賽等方面大膽嘗試，樹立終身學習理念。與此同時，學校也要明確制度邊界，防止評分主觀化、標準不透明等新問題。

