景德鎮：“瓷”語無界，共繪文明交流新畫卷

外國嘉賓體驗制瓷。（圖片來源：人民網） 中評社北京8月1日電／據人民網報導，江西省景德鎮市有著千年瓷都的美譽。在英文中，“china”一詞兼有“中國”和“瓷器”的含義。



日前，來自15個國家和地區的26位外媒記者來到景德鎮參加2025年“一帶一路”記者組織論壇主題采風活動。在這里，他們深入瞭解陶瓷文化，體驗瓷器繪制，在文化互鑒中搭建中外友誼橋梁。



此次采風活動以“瓷鏈世界·文明互鑒——‘一帶一路’視角下的景德鎮陶瓷傳承與創新”為主題，為國際媒體瞭解景德鎮特色的中西陶瓷技藝和文化合作模式提供契機。在景德鎮中國陶瓷博物館，從元青花梅瓶到新中國龍船瓷塑，陶瓷的發展歷程、陶瓷在“一帶一路”共建國家的傳播、瓷器背後文明互鑒的動人故事匯聚成陶瓷文化，生動呈現在外媒記者眼前。



在陶溪川文創街區，外媒記者觀摩“土著”與“景漂”們的“現場攤位＋海外直播＋手作展示”模式，瞭解推動陶瓷文化傳承與創新的故事，感受著千年瓷都的現代活力。“看好中國！這里有年輕一代，這里有中國的未來！”波蘭媒體協會主席馬雷克說。



你畫一朵鬱金香，我描一座山，他勾勒一個神話圖騰……在陶陽里的陶瓷工作室，各國記者在同一個白瓷盤上畫下本國的標誌性元素，原本素淨的白瓷盤漸漸變成了一幅絢麗的“世界地圖”。“有這麼多國家的元素在一起真是太神奇了，在一個盤子上，它表明世界正在變得更小，我們都在同一條船上。”比利時《中國廣場》雜誌編輯弗蘭克·威廉姆斯說。瓷盤經過1350攝氏度的高溫淬煉，從景德鎮南下贛州來到中歐記者圓桌會現場，成為文明交流互鑒的美好見證。



陶博城國際陶瓷交易中心（以下簡稱“陶博城”）被稱為“景德鎮旅遊滿載而歸最後一站”。陶博城匯聚了600多家國內外陶瓷品牌，覆蓋日用瓷、文創陶瓷、藝術瓷全品類，是一個涵蓋國際陶瓷貿易、文化交流、展覽展會、商務采洽、教育研學、數字貿易、雲倉物流等功能於一體的全球陶瓷貿易綜合體。



來到陶博城，外媒記者迫不及待地走進一間間店鋪，欣賞、挑選自己喜愛的各種瓷器。