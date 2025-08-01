第二屆拉美漢學家大會在智利開幕

2024年11月8日，在智利聖地亞哥馬波喬藝術文化中心內，當地民眾在第43屆智利聖地亞哥國際書展期間參觀中國展區。（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，第二屆拉美漢學家大會7月31日在智利首都聖地亞哥拉開帷幕。大會以“全球南方視域下的中國拉美命運共同體”為主題，探討當今時代漢學與中國研究對促進雙方文明交流、協同發展的重要意義。



超過60位來自智利、阿根廷、墨西哥、巴西等多國的專家學者參會。在三天的會期內，他們將圍繞南南合作與新世界秩序、拉美地區漢語教學、中拉文化與文明對話、中國與智利建交55周年、中拉協同發展的創新經驗五個主題開展交流研討。



中國駐智利大使牛清報在開幕式上致辭說，漢學扎根歷史、面向當代，是理解真實、立體、多元中國不可或缺的窗口和解讀中國式現代化道路與邏輯的詞典。中拉同屬“全球南方”，有相似的歷史際遇，獨立自主、發展振興的共同夢想把雙方緊緊團結在一起。期待漢學領域傑出學者和中拉友好使者架穩架寬中拉文明互鑒之橋，為推動構建中拉命運共同體作出貢獻。



智利前總統愛德華多·弗雷表示，拉美漢學的誕生既源於好奇心，也源於對跨文化對話的需求。拉美國家將中國視為全球歷史的重要參與者，更是21世紀不可忽視的合作夥伴，應加緊培養更多能在拉中關係中發揮橋梁作用的專業人才。



北京語言大學世界漢學中心主任徐寶鋒表示，文明之間不應尋求對抗，而應當互相理解、交流、平等對話。希望拉美各國學者通過研究發現不同文明之間的共同點，尋找中拉文明相向而行的堅實基礎。



本屆拉美漢學家大會由北京語言大學世界漢學中心、智利安德烈斯·貝略大學、智利大學、智利聖地亞哥大學等共同主辦。

