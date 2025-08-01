趙樂際出席第六次世界議長大會並發言

7月29日至31日，第六次世界議長大會在瑞士日內瓦萬國宮舉行。全國人大常委會委員長趙樂際出席大會。這是7月29日，趙樂際作題為《堅持多邊主義，共建美好家園》的發言（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，第六次世界議長大會7月29日至31日在日內瓦萬國宮舉行。全國人大常委會委員長趙樂際出席大會，並作了題為《堅持多邊主義，共建美好家園》的發言。



趙樂際在發言中說，當前，人類和平與發展事業面臨嚴峻挑戰，立法機構有責任為推動構建新型國際關係發揮積極作用。要做世界和平安寧的共同守護者，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權和領土完整，尊重各國人民自主選擇的發展道路；做全球發展繁榮的共同促進者，堅持互惠互利、合作共贏，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，為促進各國共同發展提供法治保障；做文明交流互鑒的共同倡導者，倡導尊重世界文明多樣性，讓不同文明各美其美、美美與共；做國際公平正義的共同推動者，堅持和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



趙樂際強調，中國全國人大願加強同各國議會聯盟和各國立法機構的交流合作，共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手構建人類命運共同體。



7月30日上午，趙樂際主持了大會一般性辯論。



世界議長大會由各國議會聯盟主辦，自2000年起每5年舉辦一次。本次大會的主題是“動蕩中的世界：議會合作和多邊主義促進全人類的和平、公正與繁榮”，來自120個國家的議會領導人出席。7月31日，大會通過了《第六次世界議長大會高級別宣言》。



會議期間，趙樂際會見了議聯主席阿克松和秘書長純貢。趙樂際表示，中國全國人大願深化同議聯交流合作，繼續協力辦好發展中國家議員研討班，推動立法機構交往更具實效。阿克松表示，議聯高度讚賞中方對多邊主義的堅定支持，願同中方共同推動構建人類命運共同體。純貢表示，感謝中方對議聯工作的積極參與和重要貢獻。



趙樂際還會見了巴西、巴基斯坦、俄羅斯、哈薩克斯坦議會領導人。在會見巴西眾議長莫塔時，趙樂際說，中方願同巴方落實兩國元首重要共識，用好立法機構定期交流機制，共同維護多邊主義和自由貿易。莫塔說，巴中立法機構加強交流，有利於促進兩國貿易、文化、氣變等領域合作取得新成果。

