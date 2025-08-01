美國上訴法院維持谷歌應用商店壟斷裁決

中評社北京8月1日電／位於舊金山的美國聯邦第九巡迴上訴法院31日裁定，駁回谷歌公司上訴，維持此前地方法院的陪審團裁決和法官指令。根據相關裁決和指令，谷歌將不得不改變其Play應用商店的一些重要管理方針，包括長期以來不允許其他應用商店在Play商店正常運營。



新華社報導，Epic遊戲公司此前在其開發的《堡壘之夜》遊戲中，通過技術手段讓玩家進行應用內購買時可選擇繞過谷歌的支付系統，從而避免向谷歌支付30%的佣金，谷歌隨後將該遊戲從Play商店中下架。Epic遊戲公司在2020年就此提起針對谷歌的反壟斷訴訟。



陪審團2023年裁決，谷歌違反了聯邦和加利福尼亞州反壟斷法，故意獲取或維持市場壟斷地位，不合理地限制交易，並非法將Play商店的使用與該公司的結算服務捆綁在一起。地方法官2024年簽發針對谷歌的指令，要求該公司整改Play商店，消除反競爭的行為。谷歌隨後提起上訴，上訴期間該指令暫緩實施。



聯邦第九巡迴上訴法院法官的裁決駁回了谷歌的上訴，稱地方法院在審理時並未濫用自由裁量權，所發佈的指令得到陪審團裁決以及地方法院自身調查結果的支持。



這一最新的裁決公佈後，Epic首席執行官蒂姆·斯威尼在社交媒體平台上表示，安卓版Epic遊戲商店將登陸Play商店。谷歌方面則表示，會繼續上訴。



按照相關法律程序，谷歌可以選擇要求第九巡迴上訴法院全體法官復審此案，也可以直接向最高法院上訴。