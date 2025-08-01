華裔新生代中文朗誦大賽頒獎儀式舉行

華裔青少年獲獎選手在2025年“少年中國說”華裔新生代中文朗誦大賽頒獎儀式暨研學營開營儀式現場。江門日報供圖 中評社北京8月1日電／據人民日報海外版報導，7月28日上午，2025年“少年中國說”華裔新生代中文朗誦大賽頒獎儀式暨研學營開營儀式，在廣東省江門市新會區梁啟超故居紀念館禮堂舉行。此次活動由江門市僑務局主辦，暨南大學華文學院、五邑大學僑鄉文化與區域國別研究院、江門市關心下一代工作委員會、江門市教育局、新會區僑務局、新會梁啟超紀念中學、新會區梁啟超紀念館協辦。來自全球14個國家和地區、20所華校的20名華裔青少年獲獎選手齊聚梁啟超故里，以詩文傳情，以朗誦會友，共同傳承中華文脈，續寫新時代“少年中國說”活力篇章。



活動在江門本地小醒獅團的精彩表演中拉開帷幕。20名獲獎選手及其指導老師依次登台，接受主辦單位頒發的榮譽證書與獎品。少年風采獎獲得者法國巴黎精英中文學校的馮法妮感悟道：“新時代華裔青少年肩負著‘少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強’的時代使命。”



頒獎結束後，2025年“少年中國說”華裔新生代研學營正式開營。本次研學旨在通過沉浸式文化體驗，幫助華裔青少年深入瞭解祖（籍）國的文化底蘊與發展成就。



自2018年創辦“少年中國說”品牌以來，江門市依托“中國僑都”優勢，累計吸引全球50多萬名華裔青少年參與，覆蓋亞洲、歐洲、美洲、大洋洲，成為推動中華文化傳播的重要平台。