美情報機構頻繁對中國防軍工領域網絡攻擊竊密

中評社北京8月1日電／據中國網絡空間安全協會：國家互聯網應急中心（CNCERT）監測發現，近年來，美國情報機構將網絡攻擊竊密的重點目標瞄准我高科技軍工類的高校、科研院所及企業，試圖竊取我軍事領域相關的科研數據或設計、研發、製造等環節的核心生產數據等敏感信息，目標更有針對性、手法更加隱蔽，嚴重威脅我國防軍工領域的科研生產安全甚至國家安全。自2022年西北工業大學遭受美國NSA網絡攻擊被曝光後，美情報機構頻繁猖獗對我國防軍工領域實施網絡竊密攻擊。在此，選取2起典型事件予以公布，為重要行業領域提供安全預警。



一、利用微軟Exchange郵件系統零日漏洞實施攻擊



2022年7月至2023年7月，美情報機構利用微軟Exchange郵件系統零日漏洞，對我一家大型重要軍工企業的郵件服務器攻擊並控制將近1年。經調查，攻擊者控制了該企業的域控服務器，以域控服務器為跳板，控制了內網中50餘台重要設備，並在企業的某對外工作專用服務器中植入了建立websocket+SSH隧道的攻擊竊密武器，意圖實現持久控制。同時，攻擊者在該企業網絡中構建了多條隱蔽通道進行數據竊取。



期間，攻擊者使用位於德國（159.69.*.*）、芬蘭（95.216.*.*）、韓國（158.247.*.*）和新加坡（139.180.*.*）等多個國家跳板IP，發起40餘次網絡攻擊，竊取包括該企業高層在內11人的郵件，涉及我軍工類產品的相關設計方案、系統核心參數等內容。攻擊者在該企業設備中植入的攻擊武器，通過混淆來逃避安全軟件的監測，通過多層流量轉發達到攻擊內網重要設備目的，通過通用加密方式抹去了惡意通信流量特徵。

