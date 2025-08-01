峥嵘岁月赤子心：多批南僑機工文物入藏侨博

回國前，溫祺芳與其他有志南洋華裔青年在汽車修理鋪牌匾下合影。中國華僑歷史博物館供圖 中評社北京8月1日電／據人民日報海外版報導，一批文物，幾段回憶



1939—1942年間，3200多名南洋華僑青年響應陳嘉庚先生號召，放棄海外安穩的生活，回國支援抗戰。他們駕駛卡車，在滇緬公路上往返，搶運軍需物資，搶修損毀車輛。泥濘山路、敵機轟炸、瘴癘疾病……在艱苦卓絕的環境中，這批南洋華僑青年用熱血守護著“抗戰生命線”，留下數不清感人至深的英雄故事。



近日，隨著多批南僑機工文物入藏華僑歷史博物館，這段回憶被再次喚醒。



一張陳舊的折叠式行軍床，床面覆蓋著泛黃的帆布，這是郭六成在滇緬公路上隨車攜帶的物品。平時，它是機工們休息的床；不用時，可折叠起來放在車上；情況緊急時，還能變成簡易擔架。床上洗不掉的血漬和斑痕，仿佛在訴說著郭六成和機工們翻山越嶺、為保持運輸大動脈暢通而嘔心瀝血的過往。



一同入藏的，還有郭六成的皮箱。皮革部分已剝落，鐵角和箱鎖銹跡斑斑。1939年回國時，郭六成攜帶的正是這只箱子。抗戰期間，它裝載著雲南白藥、盤尼西林等藥品，為數不清的傷員送去希望。



鋸弓、半圓銼刀、固定扳手，表面爬滿銹跡，這是李飛鵬的修車工具。在滇緬公路上，道路狹窄濕滑，稍有不慎便可能連人帶車墜入山谷。雨季泥濘難行，瘴癘橫行，敵機時常轟炸，環境極為惡劣。生死路上，李飛鵬和所在的運輸大隊搏命行車，晝夜奔襲。李飛鵬說過：“車不能停，物資要送到前線。”新中國成立後，李飛鵬帶著這套工具繼續參與江西交通事業建設，直到晚年還精心保留。



一塊棕色的帆布，尺寸約1米×1.7米，上面油跡斑斑。這是利漢平用過的修車帆布墊。機工在滇緬公路上搶修車輛時，常會先把帆布鋪在地上，再鑽入車底，拆下的零件放在帆布上，防止沾染塵土。零件上的機油一天天滲透帆布，留下大小不一的痕跡。這帆布陪伴利漢平走過抗戰全程，直至此次捐獻前，一直被他的後人小心珍藏。



在馬來亞新山的溫公司汽車修理鋪牌匾下，幾位年輕的機工正整裝待發。在出發前，他們留下一張珍貴合影。1939年，新山區華僑回國工程服務隊的發起人溫祺芳變賣修理廠，組織其他華僑華人有志青年回國參戰。此後，他的足跡遍布滇緬公路、重慶、延安，參與東北解放和新中國建設。與合影一起入藏的，還有130多件實物：紀念章、歷史照片、通信資料，這些珍貴文物，完整記錄了他一生為國付出的故事。

