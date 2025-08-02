外交部：對美方行為感到震驚、失望

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京8月2日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆8月1日在例行記者會上表示，中方對美國向巴勒斯坦民族權力機構官員和巴勒斯坦解放組織發起制裁感到震驚，對美方無視國際社會的促和努力感到失望和無法理解。



有記者提問說，7月31日，美國國務院宣布，對巴勒斯坦民族權力機構官員和巴勒斯坦解放組織成員發起制裁，理由是巴方通過在國際法院和國際刑事法院發起行動將巴以衝突“國際化”、持續資助“恐怖主義”、“煽動和美化”暴力。美方稱，為了維護美國國家安全利益，必須讓巴方為其行為付出代價。中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，中方對美國向巴勒斯坦民族權力機構官員和巴勒斯坦解放組織發起制裁感到震驚，對美方無視國際社會的促和努力感到失望和無法理解。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義。當前，巴勒斯坦問題正處在關鍵歷史節點。國際社會特別是美國應該秉持公平公正和負責任態度，切實執行聯合國有關決議，為推動巴勒斯坦問題妥善解決作出積極努力，而不是相反。



郭嘉昆指出，中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持巴勒斯坦民族權力機構對加沙和約旦河西岸在內所有巴勒斯坦領土進行有效管轄，支持推動巴勒斯坦問題在“兩國方案”基礎上得到全面、公正、持久解決，將同國際社會一道，繼續為此作出不懈努力。