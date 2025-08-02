羅祥喜：論新時代客家文化的傳承與創新

羅祥喜 中評社上杭8月2日電（記者 鄭漢龍）8月1日，中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜在福建上杭舉辦的新時代客家始祖文化學術會議上，發表以《新時代客家文化的傳承創新與兩岸融合發展》為題的主旨演講。他表示，新時代的客家文化，既需在傳承中守護其精神根脈與文化基因，更需在創新中激發其與時俱進的蓬勃生機，為促進兩岸關係和平發展、推進國家統一進程貢獻獨特的“客家力量”。



該會議由兩岸關係和平發展協同創新中心、福建師範大學閩台區域研究中心、客家族譜博物館、福建省兩岸融合發展研究院、兩岸文化傳播聯合研究院主辦，福建省五緣文化研究會、龍岩學院閩台客家研究院、《海峽人文學刊》協辦。



羅祥喜表示，客家文化作為中華文化中一支獨特而堅韌的支脈，歷經千年遷徙，積澱了深厚的歷史底蘊與精神內核。在邁向中華民族偉大復興的新時代征程中，客家文化如何實現創造性轉化與創新性發展，並在國家戰略層面的“福建兩岸融合發展示範區”建設中發揮獨特作用，成為亟待深入探討的時代課題。閩西地區既是重要的“客家祖地”，更是鮮活的客人家聚居區，承載著厚重的客家歷史記憶與文化資源，理應在這一宏大敘事中勇擔重任，積極作為。

