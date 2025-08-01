莫斯科動物園“丁丁”“如意”慶生

7月30日，在俄羅斯莫斯科動物園，旅俄大熊貓“丁丁”收到生日禮物。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，“生日快樂！”在俄羅斯莫斯科動物園工作人員的帶領下，遊客們用中文向旅俄大熊貓“丁丁”和“如意”送上生日祝福。7月30日和31日，莫斯科動物園分別為大熊貓“丁丁”和“如意”舉辦活動慶祝生日，同時開啟了豐富多彩的動物園“熊貓周”。



7月30日，一場精彩的舞龍表演從莫斯科動物園的入口處開始，一路引導著遊客們來到熊貓館。遊客們有的頭戴熊貓發箍，有的身著熊貓T恤，臉上洋溢著歡快。



“丁丁”和“如意”的慶生現場，冰塊、竹子和水果做成的蛋糕已是“標配”，蛋糕頂端分別用竹子做成數字8和9的形狀，代表著它們的年齡。莫斯科動物園園長斯韋特蘭娜·阿庫洛娃告訴記者：“對它們來說，這不僅是玩具，還能培養它們的技能，像在大自然中玩耍，用到尋找、咬碎、撕扯等能力。我相信它們一定會很高興的。”



在莫斯科動物園，工作人員會想盡辦法“豐富”大熊貓圈舍，通過增加可以食用或無害的裝飾品，或將食物藏在新玩具中，增加“新鮮感”。



除了蛋糕，“壽星”們還收到了特別的生日禮物。“丁丁”收到一個藏有零食的藍色和灰色相間的紙質機器人，“如意”則得到一艘由竹筒和竹枝裝飾的帆船。動物園31日組織現場的小朋友們為“如意”製作了一個胡蘿蔔外觀的抱枕，裡面裝有水果、竹笋等零食。



慶生場地玻璃圍墻外擠滿了俄羅斯遊客。遊客們看著兩只大熊貓憨態可掬的姿態，不時爆發出陣陣歡笑，頻頻舉起相機或手機，記錄兩只“壽星”的可愛瞬間。