美特使訪加沙　民衆痛斥美以“共謀殺戮”

7月29日，在加沙城，一名男子和他的家人在帳篷裡做飯。（圖源：新華社） 中評社北京8月1日電／據新華社報導，美國白宮7月31日宣布，美國中東問題特使威特科夫和駐以色列大使赫卡比將於8月1日到訪加沙地帶，查看援助物資分發點，並研究“分發更多食品的方案”。



自5月下旬以來，美國和以色列控制加沙地帶援助物資分發，大量平民在物資分發點被以軍打死，並導致加沙地帶陷入嚴重饑荒。在國際輿論壓力下，美國總統特朗普日前表示，美方將在加沙地帶新設食品分發點，但仍由以色列管理。



加沙民眾認為，美國“說一套做一套”，嘴上說要改善加沙人道主義狀況，但行動上繼續支持以色列，令加沙民眾陷於“要麼餓死，要麼可能被打死”的悲慘境地，美國無異於加沙人道主義慘劇的“共謀”。



“美國承認加沙饑荒，但並非出於人道關懷”



特朗普7月28日訪問英國蘇格蘭地區期間，在媒體記者反復發問下表示，加沙地帶確實存在饑荒，美方將在加沙新設食品分發點。次日回國途中，特朗普在專機上對隨行記者說，美方擬在加沙地帶新設的食品分發點將由以色列管理，美方相信以方“能辦好”。



有中東媒體評論說，特朗普這一言論表明，美國拒絕讓聯合國恢復在加沙地帶的人道物資分發工作。



巴勒斯坦政治分析人士哈尼·馬斯里說，美國承認加沙饑荒“並非出於人道關懷，而是因為日益增加的國際壓力”，美方這一表態“也不代表任何實質性政策轉變”。



美國有線電視新聞網文章分析說，特朗普或許意識到，全球範圍對以色列日益增加的憤怒意味著美方可能要為加沙人道危機承擔“共謀”責任，尤其是因為美國支持以色列把持加沙地帶援助物資的分發。



加沙地帶巴勒斯坦分析人士胡薩姆·達賈尼說，美國口頭上承認加沙存在饑荒，行動上非但沒有採取緩解措施，反而繼續將物資分發權交給以色列。“這個機制並不是為了拯救生命，而是為了管控被圍困的加沙人口。”