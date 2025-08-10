吳琳琳：應重視兩岸共同抗戰歷史的書寫傳播

抗日戰爭的勝利是包括台灣與大陸同胞在內的全民族的勝利 中評社香港8月10日電/廈門大學新聞傳播學院教授、廈門大學國際傳播中心研究員吳琳琳與廈門大學新聞傳播學院博士研究生余越在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《重視兩岸共同抗戰歷史的書寫與傳播夯實中華民族共同體根脈》，作者認為：台灣自古以來就是中國領土，海峽兩岸歷史相續、血脈相親。近年來，“台獨”分裂勢力妄圖勾結外部勢力，“以武拒統”“倚外謀獨”，並製造歪曲歷史的荒謬挑釁言論。面對促進兩岸關係和平發展以及推進中國統一大業的時代使命，必須要直面分裂勢力歪曲歷史、篡改事實的陰謀，並且予以正面的回擊，以促進兩岸同胞心靈契合、持續深化兩岸融合發展。2025年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利、台灣光復80周年，抗日戰爭的勝利是包括台灣與大陸同胞在內的全民族的勝利。因此，以此為契機，重視兩岸共同抗戰歷史的書寫與傳播，通過“釐清歷史——書寫歷史——傳承歷史”的路徑鑄牢中華民族共同體意識，是推動兩岸關係和平發展、服務中國統一大業的現實需要。文章內容如下：



2025年5月7日，中共中央總書記習近平在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑒 共創未來》的署名文章，強調“台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰”。①海峽兩岸本為一家，一衣帶水，命運與共。然而，賴清德擔任台灣地區領導人以來，通過各種“台獨”謬論試圖削弱台灣同胞的祖國觀念，甚至鼓吹“台灣有事，日本有事”這類荒誕之談藉以生事，嚴重破壞台海和平穩定。面對以賴清德為代表的“台獨”分裂勢力，如何團結兩岸同胞力量，駁斥以“新兩國論”為代表的“台獨”謬論，推動兩岸共識更加深入人心，成為關乎中國統一大業的重要時代課題。2024年4月10日，習近平總書記在會見中國國民黨前主席馬英九一行時，指出“兩岸同胞同屬中華民族”，並且基於中華民族整體利益和長遠發展，提出“鑄牢中華民族共同體”，強調“中華民族5000多年的漫長歷史，……記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣”。②2025年全國政協十四屆三次會議第三次全體會議上，全國政協委員、北京市政協副主席、台盟北京市委會主委陳軍提出，要“推動兩岸同胞共同紀念抗戰勝利80周年和台灣光復80周年，凝聚推動祖國統一的強大合力”。③從兩岸共同抗戰的全民族視野出發，挖掘海峽兩岸歷史同源性，能夠以鮮明的歷史事實揭露“台獨”分裂勢力的禍心、挫敗外部勢力的陰謀，服務於當前反“獨”促統大業，有力應對各種“台獨”謬論並有理有據地反擊“台獨”分裂勢力的政治試探。