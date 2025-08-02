數百台青留言桃花源 盼兩岸一家親

桃花源省級對台交流基地（中評社 陳思遠攝） 中評社常德8月2日電（記者 陳思遠）8月1日下午，兩岸及香港記者一行乘車來到了常德市桃花源鎮，參觀了桃花源省級對台交流基地。海峽兩岸交流館留言板上，台灣青年學生留下的真摯感言，生動詮釋著兩岸青年對“一家親”的深切期盼。



“祝福兩岸全國同胞一家親”“親愛的常德夥伴朋友，短暫的相處感受到無比的真誠與熱情，成為我記憶中最美好的扉頁，更認識了常德的風土人情，歡迎大家來台灣，讓我們盡地主之誼！”留言板上數百條飽含深情的留言，吸引了兩岸記者的目光。



常德桃花源對台交流基地負責人陳聰向記者介紹，陶淵明的《桃花源記》是兩岸學生語文課本中共同學習的經典篇目，成為連接兩岸的天然文化紐帶。“每年都有大批青年學子來此研學，僅今年1月至6月，基地就接待了台灣同胞3000餘人。”她說。



桃花源對台交流基地以桃花源風景區為載體，憑借獨特的文化優勢，成為省級對台交流基地，有陶淵明所寫的《桃花源記》，有優美的自然風景，有刺綉、根雕等非遺，把非遺文化和當地自然風光結合起來，讓這個地方充滿魅力。據瞭解，桃花源以其獨特魅力吸引了大批台灣民眾來此參訪交流，台灣中視、台灣聯合報系等媒體先後製作並播出介紹桃花源的電視專題片。



常德市台辦台商投訴中心主任黎軍有著豐富的對台工作經驗，他向記者透露，8月17日至23日，又一個台灣研學團將到訪。據他介紹，來桃花源對台交流基地研學的台灣學生們對扎染、麻質畫、擂茶製作等非遺項目興趣濃厚，尤其在看完《桃花源記》實景演出後，紛紛說“這才是我們心中的桃花源”。

