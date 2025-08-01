美韓貿易協議引發韓國國內質疑

中評社北京8月1日電／美國與韓國日前達成貿易協議，但此舉在韓國國內引發質疑和反對聲。韓國最大在野黨國民力量黨認為，急於與美國達成關稅協議讓韓國在對美大規模投資方面做出許多讓步。



新華社報導，根據韓國產業通商資源部官網7月31日發佈的消息，產業通商資源部長官金正官表示，雖然韓美雙方已就大框架達成協議，但部分細節仍需進一步協商。他說，韓國政府將繼續以國家利益為重，積極支持韓國企業提升競爭力。



根據美國總統特朗普的說法，韓國輸美產品將適用15%關稅稅率，美國產品在韓國則不會被徵收關稅。韓國將向美國投資3500億美元，同時還將從美國採購價值1000億美元的液化天然氣或其他能源產品。韓國將對美國全面開放貿易並接受美國汽車和農產品等。



針對特朗普提及的韓國將向美國開放農產品市場，韓國總統辦公室政策室長金容範在7月31日召開的記者會上指出，美方確實強烈要求韓方開放農畜產品市場，但考慮到糧食安全的重要性和農業敏感性，雙方就韓方不再進一步開放大米和牛肉市場達成一致。



韓國國內輿論認為，韓方在這一協議作出過多讓步，將蒙受不小損失。《韓民族日報》援引專家分析指出，此次韓美達成協議後，雖然美國對韓關稅水平與日本、歐盟相當，但對於與美國簽訂自由貿易協定的韓國來說，這一貿易協議仍令韓國受損。韓國大邱大學經濟金融係教授金良姬指出，從韓美自貿協定角度來看，韓國本應享受更低的關稅水平。