朱志群語中評：特朗普不想賴過境攪美中大局

朱志群認為，特朗普不會讓賴過境攪亂其對華關係布局 受訪者提供 中評社華盛頓8月1日電（記者 余東暉）美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授朱志群對中評社指出，美方暫時不讓賴清德過境紐約是因為特朗普的頭等要務是美中貿易談判和美中峰會，他不想賴過境攪亂美中關係的大局。這表明美中關係絕對重於美台關係，特朗普本人對此非常清楚。



《金融時報》日前報導，賴清德出訪拉美想過境紐約，沒有得到美方批准，因而延後出訪計劃。台當局否認這個報導，美方亦稱台領導人過境美國政策並沒有改變。朱志群接受中評社記者專訪，談他對此事和台灣“大罷免”投票結果的看法。



朱志群表示，美方沒有答應賴清德現在過境紐約，固然是有美方對賴反復的“抗中保台”言行有所疑慮，借機敲打的因素，但不要過分強調這個因素。因為美方對之前賴清德的“兩岸互不隸屬”、“境外敵對勢力”的說法一直不置可否，甚至讓人感覺是默許。只因中方反應強烈，後來對賴有所約束，以至於賴的五二0周年演說有所降調，但最近似乎舊病復發，“抗中保台”又轉趨高調。



朱志群強調，最關鍵在於，中美正在繼續進行貿易談判，特朗普還想安排今年10月、11月的美中峰會。所以美方非常重視這個“大局”，這個時候特朗普絕對不希望賴出訪過境來攪局，打亂整個布局。此時賴想過境紐約，讓美方感到為難，暫不批准也在情理之中。