快評：挨重稅且高過日韓　台美關係變味

中評社快評／特朗普美東時間7月31日公告，台灣對等稅率為20%，高於台灣主要競爭對象日本、韓國的15%。台灣並被歸類為貿易關係未達互惠標準的對象之一。對等稅率20%，對台灣出口是重大打擊，台灣未來在國際市場勢將面臨更嚴峻競爭，經濟動能將受重創。



台灣對等稅率終於公布，有兩點廣受關注。其一是稅率高、且高過日韓，讓台人感到不可接受、無法承受。台灣不僅未獲得關稅公平對待，還成為特朗普重塑全球貿易秩序下“予取予奪”的對象之一。



另一關注點是，對等稅率20%，到底談了什麼外界都不知道。除被課徵高關稅，台灣還答應美國什麼？要去投資什麼？要買多少東西？半導體會被課多少關稅？等等，賴當局全部保密。有人說，當年反黑箱的民進黨，現在竟活成自己當年最討厭的樣子。



外界看到，在特朗普羅列的68國與地區名單中，唯獨台灣被註記“暫時性”。白宮官員釋出的訊息是：稅率可以再談，但得看你接下來肯再給什麼。台美關係的未來只剩下錢。



“台美關係果然是堅若磐石空前最好！”“特朗普根本沒把台灣當一回事，直接歸類！”以上是網上的一些留言，充滿嘲諷、不滿。今年4月特朗普宣布台灣輸美商品的總關稅率將是32%時，已有人斷言台美關係出現巨變。現在由32%調降至20%，仍然讓人感到台美關係已變味，特朗普眼中台灣不重要，且可以用來交易。