中評現場：賞實景桃花源記 台青歎世外桃源

《桃花源記》實景演出開始前，大家正在登船（中評社 陳思遠攝） 中評社常德8月2日電（記者 陳思遠）兩岸青山含翠色，一溪桃花映今人。8月1日晚，兩岸及香港記者置身湖南常德桃花源景區，沉浸式觀看《桃花源記》實景演出。“人在水中游，畫在兩岸走”的獨特體驗令眾人贊嘆，同行的台灣青年直言“這就是心中的世外桃源”，並表示將推薦更多台灣朋友前來感受。



這場以秦溪為軸、山水為幕的演出，將陶淵明筆下的世外桃源從文字變為流動的畫卷。作為大陸首個“河流劇場”模式演出，它不僅是文旅融合的標杆，更在傳承文化中為當地百姓鋪就增收之路。



“項目2015年籌劃，2017年8月首演，至今已第九年。”《桃花源記》實景演出總經理梁婷婷介紹，觀眾乘漁船4.6公里秦溪溯流而上，在移步換景中感受洗衣對歌、農耕勞作、水上婚禮等場景，“雖不嚴格遵循課文情節，卻精準捕捉到‘怡然自樂’的精神內核”。



演出的獨特之處，在於96%的演員都是當地百姓。“他們原本是養殖戶、工廠工人，每晚用1到2小時參與演出，既能兼顧日間生計，又能獲得每月1680餘元收入。” 梁婷婷說，項目固定提供360個就業崗位，累計解決約3000人次就業。



來自懷化的演員黃美華便是受益者之一，她向中評社記者介紹，她在演出中飾演新娘子的母親，實景演出讓她能有一份可靠的收入，在不漲水、設備完整的情況下，她每天都有演出。她表示，演出結束後跟遊客接觸，他們都表示非常喜歡這個表演，“看到觀眾們熱烈的反應，我非常高興，很享受這個演出的過程。”演出不僅改善了生活，更提升了她的成就感。



不過，依托自然環境的演出也面臨挑戰。“每年汛期，洪水會影響設備安全，初期損失較大。”梁婷婷說，如今團隊已建立分級應急預案，“今年洪水最頻繁，卻是損失最少的一年”。

