美國就業數據惡化帶來多重衝擊

中評社北京8月2日電／美國勞工部1日公佈的非農業部門就業數據顯著弱于市場預期，導致當天美股和美元指數大幅下跌。就業數據惡化帶來的衝擊還延伸至政界。因不滿勞工部發佈的就業數據，美國總統特朗普1日下令解雇勞工部下屬勞工統計局局長。



新華社報導，數據顯示，7月美國失業率環比升高0.1個百分點至4.2%，當月非農業部門新增就業崗位7.3萬，低於市場預期的11萬。同時，美國5月和6月非農業部門新增就業崗位數量從此前公佈的14.4萬和14.7萬分別大幅下調至1.9萬和1.4萬，顯示美國就業市場明顯降溫。



就業數據公佈後，特朗普宣佈他已下令解雇勞工統計局局長埃麗卡·麥肯塔弗，並指控她“出於政治目的操縱就業數據”。美國行業金融機構海軍聯邦信貸聯盟首席經濟學家希瑟·朗表示，這一解雇決定“史無前例”，將引發對美國經濟數據可靠性的擔憂。



此外，美國供應管理學會當日發佈的美國7月製造業景氣指數等數據也弱于預期，進一步加劇了市場對美國宏觀經濟走勢的擔憂。



受上述因素影響，當天紐約股市三大股指顯著走低，美元指數和美國長期國債收益率明顯下跌，避險需求推動黃金期貨價格大幅上漲，市場對美聯儲降息的預期快速升溫。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具1日晚公佈的數據顯示，美聯儲在9月貨幣政策會議上降息25個基點的概率從前一日的37.7%一度升至接近90%的水平。

