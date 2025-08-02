關稅20%　凌濤酸賴政府：只會喊大罷免

中評社台北8月2日電／美國總統特朗普宣布對台關稅20%，掀起各界關注。由於台美談判過程仍處保密狀態，府方亦強調雙方有簽保密協定。對此，國民黨智庫副執行長、議員凌濤今日表示，台灣周邊國家日、韓、以及新加坡，都有為關稅衝擊而制定因應措施；但當台灣面對衝擊時，賴清德卻嘻皮笑臉參加美食展，“是不是只會喊：大罷免，有料？”



中時新聞網報導，凌濤今日於臉書發文表示，台灣關稅20%，質疑2014年兩岸簽署服貿協議時，喊出協議“逐條審查，不能黑箱”的賴清德，人去哪了？凌濤也指，當台灣面臨關稅衝擊時，蕭美琴問潤餅包什麼料、賴清德嘻皮笑臉參加美食展，“兩人是不是只會喊：大罷免，有料？”



凌濤亦舉日本、韓國為例，稱“當韓國面對關稅製造業衝擊，代理總統韓悳洙隨即召開全政府層級會議，研擬多方策略應對可能衝擊”，談判過程即已向國內說明協商條件與經濟風險。



凌濤續指，日本面臨農業及汽車產業衝擊時，首相石破茂稱關稅事態“如國難”，並於國會中呼籲跨黨派合作、對談判內容向國內報告與監督。除此之外，當新加坡10%關稅，黃循財總理也立即向新加坡說明風險，形同作戰。



鄰近國家狀況對比台灣，凌濤並痛批，反觀台灣勞工面臨關稅經濟衝擊，“賴政府”過去一年，只跟大家報告民進黨能夠罷免掉幾席“立委”的風險，“現在壓力鍋掀開，竟然跟大家說‘有保密協定’，不能說明”。面對此情況，凌濤也指，看來“獨裁的味道”，沒有因為726的結果而止步。



凌濤也喊話賴清德，立即說明三項問題，首先，製造業連兩個月藍燈，如何阻止頹勢，振興經濟？第二，放無薪假人數飆升，“賴政府”的舉措為何，且該如何守護勞工的權益、生計？第三，“行政院”推出的900多億方案，內容為何，是不是應該加大金額及規模？



“面對質疑，賴清德不應再閃爍其詞”，凌濤強調，毫無緊急措施的政府，苦的是經濟產業，倒楣的是台灣人民，無怪乎賴清德信任度雪崩式下跌。