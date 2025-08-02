侯友宜籲賴清德說明關稅談判過程

中評社台北8月2日電／首波726大罷免宣告完封，第二波823大罷免將至，在被罷名單中的藍委羅明才今日也舉辦反惡罷後援會，多位藍營要角及“立委”也現身力挺。對於美國總統特朗普宣布對台灣課徵20%關稅，侯友宜則表示“前面在打仗，後面願意當後盾”；另外對於南部災害，侯友宜則指，自己已經捐出一個月薪水，重要的是大家要發揮團結的力量，讓中南部趕快把傷害降到最低。



中時新聞網報導，侯友宜受訪表示，面對關稅，前面在打仗，後面願意當後盾，但目前暫時性稅率在溝通過程，希望賴清德能告訴大家明確的過程。而大罷免仍進行當中，面對民眾在乎的民生經濟、能源建設問題，應趕快結束罷免，朝野也能共同團結商討問題。



面對南部災情，侯友宜也表示，自己已經捐出一個月薪水，台灣都是一家人，不是衹有捐所得，還要發揮力量，他也第一時間打電話給中南部首長，不是捐錢問題，最重要是大家要發揮團結的力量，讓中南部趕快把傷害降到最低。



徐巧芯受訪表示，賴清德昨天呼籲在野團結支持關稅部分，不過民進黨“立院”總召柯建銘卻稱賴下令823罷免案背水一戰，“根本自相矛矛盾，要不要先打一架再說。”徐巧芯並指，賴清德希望朝野共同面對“國難”，“但也要看政府有沒有誠實交代發生什麼、犧牲什麼，我們需要補助更多受害產業”，如果這些事情沒有坦承跟在野黨報告，要如何跟政府同心協力度過特朗普關稅戰。



王鴻薇也表示，“賴政府”曾說現在是台美關係最好的時候，但如今關稅20%數字出爐，令民眾大失所望。現在包含韓國、新加坡，都為了因應美國關稅的貿易衝擊，而陸續發放現金，“（‘行政院′）仍然想去做政治性的操作，把普發現金一萬做掉。”現在最重要的還是在台美關稅黑箱的部分，這都要跟民眾交代清楚，不要又試圖帶風向來甩鍋、卸責。