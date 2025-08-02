傅崐萁怒轟“賴政府”搬35兆台幣到美國去

中評社台北8月2日電／“總統府”公告特別條例，包含施行普發一萬元，“行政院”稱將適時提出“釋憲”。“立法院”國民黨團總召傅崐萁今（２）日表示，面對美國關稅衝擊，我們希望普發1萬是擴大內需，最重要是守住台灣經濟，而2300億擴大內需、普發1萬元，乘數效果有5倍，希望“行政院長”卓榮泰趕快普發1萬元。



中時新聞網報導，傅崐萁說，全世界這麼嚴重的經濟衝擊，尤其要台灣投資美國12兆台幣，加上我們原本外匯存底5800多億美金幾乎已經全數買了美債，也高達18兆台幣，再加上台積電的5兆台幣，台灣這麼短時間搬35兆到美國去，是不是有這個能力？



傅崐萁說，這35兆是我們三代人76年來的努力，在此時此刻，一旦35兆離開台灣之後，台灣不只人才、資金外流，在地繳稅、消費外流，還有整個系統性風暴，包括這些菁英離開台灣後，拋售的這些房地產，會不會造成銀行金融危機，“我想希望‘國家′好好考量清楚台灣是否有能力承受這麼大的撞擊”。



傅崐萁強調，對於這個全世界這麼大的金融海嘯在台灣，台灣是淺碟型的市場，80%產業以外銷為主要導向，希望普發1萬是擴大內需、守住台灣經濟，而普發1萬元乘數效果有5倍，大概會創造1兆1500億的消費，能在台灣給我們執政政府3個月至6個月的緩衝時間，希望卓榮泰必須擴大內需、守住台灣產業，“1兆1500億消費希望留在台灣，趕快普發1萬元，好好的守住台灣的經濟，這才是全民之福”。