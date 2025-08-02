賴籲團結柯喊戰　徐巧芯酸：要不要打一架再說

中評社台北8月2日電／面對美國總統特朗普更新對等關稅，對台稅率為20%。賴清德昨日表示，目前雖然沒有最終稅率，但已有階段性成果，此刻不宜貿然定義成功或失敗，辛苦的談判團隊更尤其需要在野黨支持鼓勵，非常期待在野黨多給予支持。不過，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨又說，823是背水一戰，黨主席也已經下令，會精準罷免。國民黨“立委”徐巧芯今天對此則批，他們有點自相矛矛盾耶，要不要兩邊打一架再說。



中時新聞網報導，徐巧芯今天出席同黨“立委”羅明才反惡霸造勢大會時指出，國民黨一直都很支持團結面對“國難”，但現在卻持續操作大罷免撕裂台灣社會，這是兩個不同的選擇，兩個只能選一個，不能兩個都要，賴清德應該更清楚講出來他希望帶領“國家”的路線是哪一個。



徐巧芯續指，在野可以跟執政黨共同面對“國難”，像是現在目前碰到的關稅戰問題，可是這時候也要看政府有沒有誠實交代到底發生什麼、犧牲了什麼，有哪些受害產業需要補助更多，如果這一些事情都沒有坦承跟在野黨報告的話，那在野要如何跟政府同心協力度過這一次特朗普關稅戰呢？



“很願意跟執政黨面對關稅戰”徐巧芯強調，甚至從7月26日以前就已經講過非常多次，可是先前民進黨還是死硬不聽，硬要搞大罷免，現在已經都是25:0，那為何還要搞8月23日罷免？



徐巧芯也坦言，確實談判團隊很辛苦，但冤有頭債有主，大家要找的賴清德，好好出面跟大家說明談判過程，不能說日本、韓國投資多少錢都清楚說明，但台灣永遠都說是暫時、保密，這樣會讓大家覺得很難跟執政黨溝通、表達訴求。