賴清德失2百萬人支持？游盈隆：大罷免大失敗

中評社台北8月2日電／民進黨726第一波大罷免，慘遭國民黨完封。根據《美麗島電子報》和《震傳媒》民調顯示，賴清德7月施政滿意度重挫10個百分點，而不滿意度也飆升10個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德估計流失200萬支持者。賴清德目前的不滿意度，創下上任以來的最高紀錄，顯示“大罷免大失敗”，已經對執政當局、對執政黨，構成一個嚴重的傷害。



中時新聞網報導，針對賴清德最新民調，游盈隆1日在《57爆新聞》節目中表示，民調結果所呈現的，真的是觸目驚心。大罷免過後，可說是哀鴻遍野，對賴的威信打擊很大，對於執政黨的支持，也大量流失了。從6月到7月，《美麗島》和《震傳媒》的民調都顯示，賴的滿意度掉了10個百分點，不滿意度則往上增加了10個百分點，一來一回20個百分點。



游盈隆接著表示，這20個百分點，意味著200萬人，在那麼一段時間、在那個刹那，或者是過去這一段時間裡面，已經流失了，甚或已經拋棄了執政黨、執政團隊。



游盈隆更點出，這兩家民調公司所做的民調結果，指出賴目前的不滿意度，創下上任以來的最高紀錄；同時他得到的支持，也就是滿意他執政表現的，則降到上任以來的最低紀錄。這顯示，“大罷免大失敗”已經對執政當局、執政黨，構成一個嚴重的傷害。