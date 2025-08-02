林富男：延役核三取代燃煤　守護南部肺健康

林富男 中評社高雄8月2日電（作者 林富男）過去十年，中部台中火力發電廠單廠年耗煤仍逾1200 萬噸，是全球最大排碳源之一，即使興達兩部老機除役，2024年台電整體燃煤需求仍約2200萬噸。因此秋冬一遇弱風、境外霾就和本地排放疊加，PM2.5日均動輒突破35µg/m³，南北落差高達兩成，民眾苦嘆“用肺在發電”。若我們只把燃煤壓縮70%，卻任由民進黨政府關閉核三廠，中南部仍要依賴燃氣與燃油補缺，減排效益將被抵銷，肺腺癌年新增病例恐再攀升600例以上。



一、重新定義“零煤”路徑：核三延役＋小型模組爐（SMR）＋融合示範



•核三廠延役──兩部951MW機組占台電核能34%。若2026～2030 推動 20 年延役，可持續年供140億度無碳電，等同替台灣守住 6％基載，並每年減少 800 萬噸 CO₂ 及 5000 噸 SOx。



• SMR 前哨──全球首座 GE-Hitachi BWRX-300 已在北美進入場址準備，歐洲亦簽下早期工程合約。台灣可鎖定退役燃煤機組用地（如興達一期、台中港燃煤區）布建 300-600 MW 模組爐，配合既有輸電與海水冷卻，2029 年起逐年掛網。



• 融合插隊──Helion 2025 年 8 月在華盛頓州動工，承諾 2028 年為 Microsoft 供電；CFS 的 SPARC 亦在 2028 年示範“淨輸出”。國際調查顯示，業界普遍相信2030年初將出現首批上網融合機組。台灣應立即啟動《電業法》《核子反應器設施管制法》修法，設立“先進爐監管沙盒”，為2032年以前導入50-100MW融合示範機組留好法規跑道。

