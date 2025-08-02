特朗普的關稅大戰：短期喧囂還是長期隱憂？

中評社北京8月2日電／當地時間7月31日，美國總統特朗普簽署行政令，擬對尚未與美方達成協議的國家或地區（包括加拿大、巴西等）徵收10%至41%不等的對等關稅，並明確所有關稅將自2025年8月7日正式生效，而非此前宣布的8月1日“最後期限”。



央視新聞報導，儘管最後生效日有所推遲，但美方態度絲毫未見緩和，觀察人士指出，這一政策延期並非轉向，而是為贏得更多操作時間。



這場被特朗普稱為“全球貿易重構”的行動，不僅是其“美國優先”戰略的延伸，也是其2026年中期選舉前的關鍵博弈。美國究竟能從這場被其主導的貿易重構中收穫什麼，又為此付出怎樣的代價？



8月7日後，美國將面臨哪些挑戰？



首先，消費者成本上升，通脹壓力積聚。關稅將直接推高進口商品成本，最終成本大多由消費者承擔。儘管特朗普政府聲稱“讓別國埋單”，但經濟數據顯示，實際稅負已逐漸轉嫁至美國國內。根據耶魯預算實驗室測算，由於關稅，2025年美國家庭將人均增加年支出在2100至3800美元之間，低收入家庭受影響更為嚴重。



隨著8月7日觸發的新關稅全面生效，食品、家電、電子、建材等領域價格將出現新一輪上調，尤其對依賴中間件和原材料進口的中小企業影響顯著。在當前美聯儲維持高利率的背景下，這種由政策推動的輸入性通脹，將進一步制約美國貨幣政策的騰挪空間。

