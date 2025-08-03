中評側記：南岳衡山忠烈祠　銘記英烈不朽魂

南岳忠烈祠廣場中央的“七七”紀念塔（中評社 鄭羿菲攝） 中評社衡陽8月3日電（記者 陳思遠）雨後的衡陽濕熱氤氳，蜿蜒山路上接送參訪者的擺渡車絡繹不絕，記者一行正乘車前往衡山香爐峰下的南岳衡山忠烈祠。這座中國最早、規模最大的抗日紀念地之一，承載著英烈的熱血與犧牲，靜靜訴說著波瀾壯闊的抗戰史。



抵達時，拱形三門重檐牌樓率先入目，漢白玉門匾上寫著抗戰將領薛岳題寫的“南岳忠烈祠”五個大字。穿門而入，廣場中央的“七七”紀念塔尤為醒目，五顆直指蒼穹的炮彈，中間一顆尤為巨大，象徵著漢、滿、蒙、回、藏等各族人民團結一心、共同抗日。塔周石碑上的“七七”二字，警示著1937年盧溝橋事變這一全民族抗戰起點。



沿中軸線前行，氣勢偉岸的紀念堂內，6米高的漢白玉石碑刻有《南岳忠烈祠紀念堂碑記》，字間滿是對英烈的敬仰。紀念堂東西兩側的“南岳與抗戰”展覽，生動再現了四次南岳軍事會議及三期游擊幹部訓練班等重要史事，讓人深切感受到國共合作、共禦外侮的決心。



兩岸記者順著紀念堂後的石階而上，中間草坪用白色大理石片鑲嵌著“民族忠烈千古”的字樣，表達了人們對抗日英烈的崇高敬意。再往上，“忠烈祠”鎏金匾額下的享堂莊嚴肅穆。記者們走進堂內，仔細端詳37位抗日將軍的事跡碑與居中供奉的“抗日陣亡將士總神位”。講解員文惠跟記者介紹，神位上依次是第九戰區、第一戰區、第三戰區和第十九集團軍的神位，1943年7月7日抗日戰爭紀念日當天，薛岳指著抗日陣亡將士總神位說道：“抗戰還在進行，犧牲在所難免。”聽後，在場記者神情中充滿了動容。



“恭立忠烈祠，以祠忠烈神，我懷忠烈魂，誓繼忠烈神。”講解員為記者們朗讀了薛岳寫下的石碑碑文，忠烈悲愴之聲在記者腦海中久久回蕩。



作為全國愛國主義教育示範基地，忠烈祠迎來大批參訪者。山間的擺渡車一趟趟往返，將人們送往這片精神高地，人們又帶著不朽的抗戰精神離去。一批批人來人往，那是民族記憶的延續，更是對英烈精神的傳承。

