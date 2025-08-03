中評現場：緬懷抗戰英魂 英烈事跡觸動台記

兩岸記者肅立在“抗日陣亡將士總神位”前祭拜（中評社 鄭羿菲攝） 中評社衡陽8月3日電（記者 陳思遠）8月2日下午，衡山香爐峰下的南岳衡山忠烈祠莊嚴肅穆。兩岸記者懷著沉重的心情，在此進行祭祀儀式，共同緬懷抗戰英魂。



忠烈祠內，眾人手捧黃色菊花，肅立在“抗日陣亡將士總神位”前。祭祀儀式正式開始，全場默哀一分鐘，寂靜中，每一位在場者都在心中追憶著英烈們的英勇事跡。默哀結束後，兩岸記者向抗日陣亡將士三鞠躬，每一次彎腰都飽含著對英烈的深切敬意與無盡哀思。鞠躬完畢，大家依次上前獻花，一朵朵鮮花靜靜擺放在“抗日陣亡將士總神位”前，寄托著對英烈的緬懷之情。



南岳衡山忠烈祠由國民政府在抗日戰爭時期主持修建，1938年動工，1943年建成。其建造的初衷是為了紀念在抗日戰爭中英勇犧牲的將士，讓他們的英名與精神得以永存，供後人緬懷敬仰。祠內有“七七”紀念塔、紀念堂、享堂等建築，眾多碑刻記載著抗戰歷史與英烈事跡。



祭拜結束後，台灣媒體人宋秉忠在接受採訪時深有感觸地說：“來這裡就懷著一顆感恩的心，感謝他們的犧牲，讓我活下來，所以我跟忠烈們保證，我要當一個堂堂正正的中國人。”



台灣媒體人陳淑英也表達了自己的感受：“我們曾經通過課本上的文字敘述，瞭解到一些關於抗日戰爭的歷史事跡，但那畢竟都只是文字，只是影像，今天通過參觀紀念館和忠烈祠，彌補了過去在文字和影像上所不知的空白，非常的感動。”她表示，因為有這些先賢的犧牲，才有我們今天安居樂業的幸福生活。



陳淑英提到，由於台灣教育環境的原因，年輕一代對這段抗戰歷史瞭解不足，希望能通過此次報導和聯合採訪的機會，讓更多台灣民眾瞭解這段珍貴的歷史。“兩岸同胞應更加團結努力，共同推動中華文化的偉大復興。”她說道。

