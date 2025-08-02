日本戰敗80年　石破茂考慮取消重要慣例

中評社北京8月2日電／央視新聞援引《朝日新聞》8月2日報導，日本首相石破茂正在考慮不在8月15日“終戰紀念日”或9月2日日本簽署投降書當天以書面文件形式發表首相有關歷史認識的個人見解，相關的協調工作已經展開。



在自民黨輸掉參議院選舉後，黨內要求石破茂辭職的呼聲日益高漲。有鑒於此，石破茂認為發表個人見解可能會進一步激起保守派的反彈，加速其下台。這意味著內閣在重要節點年份發表包含歷史認識內容的文件的慣例或將終結。



報導稱，多名日本政府高層透露了上述消息。歷史上的戰後談話都是基於內閣決議發布的，包括戰後50年的村山談話、60年的小泉談話和70年的安倍談話。自民黨內的保守派一直主張，安倍談話之後不再需要新的談話。



另一方面，石破茂雖然早就決定不發表需要內閣敲定的戰後80年談話，但一直在研究可否設置首相的私人咨詢機構，基於對二戰歷史經緯的檢驗，以文件的形式發表首相的個人見解。



不過自民黨在7月的參議院選舉中慘敗，黨內要求首相下台的意見汹湧。雖然首相呼籲黨內理解自己繼續執政的訴求，但“倒石破”浪潮並未出現平息跡象。據多名政府高官透露，基於黨內混亂的現狀，選定首相私人咨詢機構人選一事尚未取得進展。政府內部越來越多的觀點認為，如果首相發表個人見解，“反石破”的勢力可能會以此為借口進一步“逼宮”，從而令政府陷入存亡危機。

