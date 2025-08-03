中評鏡頭：全運會倒計時！嘉年華市民同樂

香港單車館內的嘉年華場地設有13個遊戲區，吸引不少市民前來（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月3日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒計時100日活動（香港賽區）8月2日在香港單車館舉行。主辦方在現場設立嘉年華，讓市民體驗不同比賽項目，藉機推廣賽事。



中評社記者在現場看到，香港單車館內的嘉年華場地設有13個遊戲區，市民可以互動體驗多種運動，完成後更可以換領獎品。



在鐵人三項、籃球、場地自行車、七人制橄欖球等展位，都有電子屏幕仿製運動現場，市民可以沉浸式感受競技挑戰。乒乓球、手球、高爾夫球、擊劍等展位，則設置了“實戰”空間，市民們大排長龍，等待在專業運動員指導下進行嘗試和“切磋”。



有在現場做義工的手球運動員告訴中評社記者，自己很高興手球項目可以成為香港承辦的十五運會八個競賽項目之一，因為“可以讓更多香港市民瞭解這項運動，普及這項運動。”他說，“我們也一直努力在手球運動上取得更好的成績，希望越來越多人喜歡手球運動。”



帶著6歲女兒來現場的市民邱小姐正在為體驗擊劍的女兒拍照。邱小姐說，運動精神非常具有感染力，“給人類帶來鼓勵和激勵”，她希望帶小朋友瞭解更多不同的運動，除了強身健體之外，也學習運動員拼搏的精神。