全運會倒數百日 李家超：香港準備好了！

第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒計時100日活動（香港賽區）2日在香港單車館舉行。圖示（左起）中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、十五運會組織委員會副主任兼秘書長、廣東省委常委王曦、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽、香港特區行政長官李家超、政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻在活動主持敲銅鑼儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月3日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒計時100日活動（香港賽區）8月2日在香港單車館舉行。香港特別行政區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任周霽出席。李家超致辭表示，香港將以賽事為紐帶，進一步推動大灣區體育產業聯動發展，拓展青少年體育交流，讓更多市民包括殘疾人士感受體育的平等與包容。“讓我們以倒計時100天為起點，攜手並肩、全力以赴，向全國人民宣告：香港，準備好了！”



香港特別行政區政府政務司司長陳國基，十五運會組織委員會副主任兼秘書長、廣東省委常委王曦，特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩，港協暨奧委會會長霍震霆，香港殘奧委會會長馮馬潔嫻，香港體育界代表和市民代表等1000餘人當天參加了相關活動。



活動上，李家超致辭表示，全運會和殘特奧會是國家最高規格的綜合體育盛事，今屆首次由粵港澳三地聯合承辦，彰顯國家對粵港澳大灣區協同發展的堅定支持，推動香港更全面融入國家發展大局。香港可以和廣東、澳門共同承辦這項全國盛事，讓我們深感光榮、責任重大。



李家超說，自籌備工作啟動以來，香港特區始終秉持“綠色、共享、開放、廉潔”的辦賽理念，與廣東省及澳門特區政府緊密協作，以最高標準推進各項準備工作，一同將這屆全運會和殘特奧會辦成“簡約、安全、精彩”的體育文化盛會。



在過去一年，香港順利完成了全運會八個競賽項目和兩個跨境項目的測試賽，以及殘特奧會四個競賽項目的賽前演練。從在維多利亞公園搭建臨時沙灘排球場地，到啟德體育園的世界級場館設施開幕啟用，到確保跨境賽事的無縫銜接，到為殘疾運動員提供無障礙服務──每一場測試、每一場演練，都展示香港舉辦盛事的豐厚實力。