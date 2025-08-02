烏軍襲擊俄能源設施和通信設備工廠

中評社北京8月2日電／烏克蘭武裝部隊總參謀部2日說，烏軍當天凌晨打擊了俄境內多處被證實參與支持俄軍作戰行動的目標設施，包括多處能源設施和通信設備工廠，以回應俄軍日前對烏首都基輔等城市發動襲擊。



新華社報導，烏武裝部隊總參謀部在社交媒體發文說，據初步核實，烏無人機打擊了俄羅斯位於梁讚和新古比雪夫斯克的煉油廠、位於沃羅涅日州的燃油和潤滑油基地、位於奔薩州的安全通信設備工廠。



烏武裝部隊總參謀部說，在烏國防部情報總局協助下，烏無人系統部隊、特種作戰部隊和烏國家安全局實施了此次作戰行動。在俄軍徹底停火前，烏方將繼續對涉及支持俄軍作戰行動的俄境內設施發動系統性打擊。



據俄羅斯多地官員2日發佈的消息，俄方當天在梁讚州上空擊落數架無人機。此外，薩馬拉州新古比雪夫斯克市一家工業企業、奔薩州首府一家企業當天早上也遭到無人機襲擊，造成人員傷亡。



俄羅斯國防部當日說，俄軍防空系統在莫斯科時間1日20時至2日4時40分，在俄多地上空摧毀了112架烏克蘭無人機。



據烏空軍此前發佈的消息，7月30日晚至31日凌晨，俄軍向烏境內發射了309架無人機和8枚“伊斯坎德爾”巡航導彈，俄軍空襲主要目標是基輔市。烏內務部長克利緬科8月1日說，截至1日上午，俄軍7月31日對基輔市發動的大規模空襲已造成31人死亡、159人受傷。