南岳游擊幹部訓練班　國共抗日合作見證

南岳游擊幹部訓練班展館（中評社 陳思遠攝） 中評社衡陽8月3日電（記者 陳思遠）南岳游擊幹部訓練班是抗日戰爭時期國共兩黨攜手合作創辦的軍事教育機構，是兩黨在民族危亡之際同心禦侮的生動縮影。8月2日下午，兩岸記者來到衡陽衡山下，參訪了南岳游擊幹部訓練班展館。



1939年，為適應敵後游擊戰爭的需要，培養能有效開展游擊作戰的骨幹力量，國共兩黨決定在湖南南岳聯合舉辦游擊幹部訓練班。該訓練班先後舉辦三期，從創辦之初就承載著抗擊日本侵略者、保衛民族家園的重任。



在講解員的介紹下，兩岸記者瞭解到，國共雙方在游幹班辦學架構上都投入了重要力量。國民黨方面由湯恩伯、李默庵等擔任領導職務，負責相關統籌協調工作；中共方面則派遣了以葉劍英為代表的一批優秀幹部參與教學，葉劍英還擔任了訓練班的副教育長，為訓練班的教學工作傾注了大量心血。



訓練班的學員來自全國各地，他們懷著抗日救國的熱忱齊聚南岳，在艱苦的環境中刻苦學習，並將所學的游擊戰術運用到打擊日本侵略者的抗戰中，為牽制日軍、消耗其有生力量作出了重要貢獻。



在展館內，記者們看到了馬英九父親馬鶴凌的照片，台灣記者紛紛感嘆：“父子倆都是高顔值，馬英九長得很像他爸爸。”資料顯示，馬鶴凌為湖南省湘潭縣人，7歲時寄居衡山縣城，並在此求學。馬鶴凌後半生一直關注和支持中國的統一並以對聯“和平統一興中華，天下為公進大同”自勉。



據衡陽市委副秘書長翟亮月介紹，台灣地區前領導人馬英九曾在2023年來到湖南省衡陽市，回鄉祭祖，並到訪南岳忠烈祠祭奠抗戰烈士。

