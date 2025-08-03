快評：台灣關稅匯率雙殺　應從兩岸經貿尋出路

中評社快評／美國宣布“對等關稅”台灣為20%，高於日韓的15%。未來台灣還需面對美國“232調查”及匯率風險，可說關稅匯率雙殺。面對嚴峻局面，台灣應儘速修復兩岸關係，推進經貿合作，這是自救的最可行方法。



美國濫施關稅、單方面挑動全球貿易戰，“對等關稅”之下，全無“對等”可言，對台灣也不例外。為了謀得較低稅率，台灣已主動出賣核心優勢產業，換來的仍然是高關稅。可以說，美國根本沒有、也不會把台灣當作“平等夥伴”。一味讓步，只會助長特朗普予取予求。



面對關稅匯率雙殺，台灣必須另謀出路。早在今年4月美國對台祭出32%“對等關稅”時，台灣已有很強烈聲音敦促賴當局儘速改善兩岸關係，讓大陸重新成為台灣的市場。



自兩岸經貿交往以來，台灣一直保持巨額貿易順差，這成為帶動其經濟持續穩定發展的主要支撐和轉型升級的重要動能。這種趨勢在2022年後雖然產生了一些變化，但大趨勢、大格局沒變。



兩岸產業結構具高度互補性，台灣的半導體、機械、化工在大陸擁有完整供應鏈與龐大市場。此外，兩岸經濟在資金、市場、技術、人才等方面各具優勢，兩岸產業鏈供應鏈緊密聯結，推進產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。



美國濫施關稅，給台灣產業帶來嚴重衝擊。危機就是轉機，只要儘速修復兩岸經貿關係，重啟正常交流，加強合作，不愁沒有出路。