社評：大罷免後台灣民眾“兩岸觀”的破與立

7月26日，罷免團體在台北“立法院”外集會觀看開票結果。（中評社 資料照） 中評社香港8月5日電（評論員 束沐）由綠營策劃主導的“大罷免”首輪投票7月26日舉行，國民黨守住了全部24席區域“立委”、民眾黨守住新竹市長。近期多份民調顯示，“大罷免”慘敗、颱風救災民怨與美國對台關稅，令民進黨當局陷入內外夾殺困境，賴清德執政聲望重挫。連日來，此次“大罷免”投票結果的意義、影響以及反映出的民意趨向，成為各方面持續熱議的話題。



雖然罷免與選舉具有性質上的區別，但“大罷免”作為2024選舉“延長賽”、也作為2026選舉“前哨戰”，的確具有指標性意義。而相較島內大多從政黨競合、民意變化、選民動員、民進黨執政表現、“抗中”論述成效等角度解讀“大罷免”投票結果，如果拉長歷史縱深，結合“兩岸關係因素”對歷次島內大型選舉投票不同程度的影響，便可以從三個全新視角，觀察“大罷免”失敗在兩岸關係層面的獨特意義。



第一，“大罷免”是觀察島內“獨派基本盤”消長的重要指標，投票結果說明，“獨派基本盤”近20年來逐漸萎縮，破除了島內有關“台獨”民意基礎的虛假敘事和輿論話術。



毫無疑問，雖然綠營用了各種各樣理由來論證“大罷免”的正當性、必要性，但“大罷免”主軸就是以“台獨”為核心的“抗中反共”。而受到煽動、蠱惑與動員的支持者，基本可以稱為“獨派基本盤”。相較於島內選民對綠營（民進黨）的支持認同，往往包含利益、身份、政績等客觀現實考量，對“台獨”意識形態的追隨則完全出於主觀情感和政治立場。因此，“獨派基本盤”和“綠營基本盤”兩者仍有一定區別，前者範圍較小、且包含在後者之中。簡言之，綠營支持者未必是“獨派”，但“獨派”支持者一定屬於綠營。



近20年來的綠營基本盤曾在不同時代、不同背景下有所浮動，而“獨派”基本盤，可從歷次涉及“台獨”主張的大型投票中一窺規模：2008年陳水扁發動“入聯公投”時，投同意票人數佔當時全體選民約32%；2018年綠營團體發動“東京奧運正名公投”時，投同意票人數佔當時全體選民約24%；到了此次“大罷免”，投同意票人數佔所在選區全體選民約23%。由此可見，2008年至今，“獨派基本盤”持續萎縮的事實，有力駁斥了島內一些人鼓吹“台獨已是主流民意”、“天然獨世代全面崛起”等謬論。

