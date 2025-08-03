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鄭麗君今晨返台　最新回應關稅談判
http://www.CRNTT.com   2025-08-03 09:48:29


　　中評社台北8月3日電／美方日前公布台灣關稅20%，高於日韓關稅。原仍留在美國的台“行政院”的副院長鄭麗君，今天清晨返抵台灣。

　　鄭麗君今早5時21分左右，從美國搭乘長榮航空的班機飛抵台灣。當媒體詢問關於關稅談判具體成果時，她向中央社的記者回應說：“談判的過程還在進行中，我們會繼續付出努力，力求爭取到更理想的稅率。”

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