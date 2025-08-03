【
大
中
小
】 【
打 印
】
鄭麗君今晨返台 最新回應關稅談判
http://www.CRNTT.com
2025-08-03 09:48:29
中評社台北8月3日電／美方日前公布台灣關稅20%，高於日韓關稅。原仍留在美國的台“行政院”的副院長鄭麗君，今天清晨返抵台灣。
鄭麗君今早5時21分左右，從美國搭乘長榮航空的班機飛抵台灣。當媒體詢問關於關稅談判具體成果時，她向中央社的記者回應說：“談判的過程還在進行中，我們會繼續付出努力，力求爭取到更理想的稅率。”
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
誰接手“閣揆”？郭正亮點名潘孟安、鄭麗君
(2025-07-31 10:05:17)
8/1大限將至！台官方：鄭麗君仍在華府磋商
(2025-07-30 15:48:42)
葛如鈞：台灣別為了低關稅 讓其他項目受損
(2025-07-21 15:36:19)
關稅談判有結果？鄭麗君今晨返台笑而不答
(2025-07-12 17:08:44)
關稅未明朗 台官方：台美談判持續推進
(2025-07-10 13:19:55)
爭取低關稅 鄭麗君急赴美把握最後一刻
(2025-07-08 10:22:28)
台美協議卡關？鄭麗君10天內2度飛美談判
(2025-07-08 10:02:02)
中評關注：“政院”三巨頭輪流說明對美談判
(2025-05-17 00:41:36)
鄭麗君曝進度 正與美貿易代表濟州島會談
(2025-05-16 14:09:09)
林佳龍：和美方談判已準備好 隨時可進行
(2025-04-08 10:18:54)